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«Поставить антенны 5G, облучить и потом чипировать». В Северной Осетии сожгли сотовую вышку

03.05.2020 12:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вышку телефонной связи МТС сожгли рядом с селением Ногир в Северной Осетии в связи с опасением жителей возможного ввода сети пятого поколения (5G). Об этом, как передает ТАСС, глава республики Вячеслав Битаров сообщил на онлайн-встрече с журналистами.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Уже идут на преступления, в частности, сожгли недавно антенну МТС рядом с селением Ногир, и село осталось без связи. Каждый день поступают звонки в мою приемную о том, чтобы наладили связь», — сказал Битаров.

По его словам, многие жители республики, в том числе участники незаконной акции протеста, с которыми он встречался, утверждают, что коронавирусной инфекции не существует, и она выдумана для дальнейшего распространения сети 5G с целью облучения и чипирования.

«Многие утверждают, что коронавируса нет, никакой опасности нет, что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать, как мне говорили некоторые участники митинга, в резервации, поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и потом будут чипировать. И немало таких людей», — отметил руководитель региона.

Напомним, что ранее вышки сотовой связи 5G жгли в Нидерландах и Великобритании. Одной из сторонниц теории заговора о вреде 5G-сетей в России является бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня.

 
 
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