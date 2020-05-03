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О безопасном шопинге расскажем сегодня в "Главном эфире"
03.05.2020 13:20 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВрачи санитарно-эпидемиологической службы Минска разработали ряд действенных мер, которые помогут сделать поход за продуктами безопасным. Эпидемиологический отдел центра гигиены сейчас плотно занимается проблемой коронавируса. Эти врачи знают, какие защитные меры действительно работают, а какие - интернет-фейк. Например, уксус и лимон для обработки продуктов и поверхностей абсолютно неэффективны, а вот раствор хлора даже опасен. Им можно протирать исключительно поверхности, но никак не продукты.
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Врачи санитарно-эпидемиологической службы Минска разработали ряд действенных мер, которые помогут сделать поход за продуктами безопасным. Эпидемиологический...
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