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О безопасном шопинге расскажем сегодня в "Главном эфире"

03.05.2020 13:20 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Врачи санитарно-эпидемиологической службы Минска разработали ряд действенных мер, которые помогут сделать поход за продуктами безопасным. Эпидемиологический отдел центра гигиены сейчас плотно занимается проблемой коронавируса. Эти врачи знают, какие защитные меры действительно работают, а какие - интернет-фейк. Например, уксус и лимон для обработки продуктов и поверхностей абсолютно неэффективны, а вот раствор хлора даже опасен. Им можно протирать исключительно поверхности, но никак не продукты. 

Сегодня в "Главном эфире" наши корреспонденты составят топ средств для обработки продуктов из магазина. Какие дезрастворы действительно работают, можно ли использовать агрессивную химию в домашних условиях, и еще самое эффективное и простое средство, которое есть под рукой у всех. Репортаж "Безопасный шоппинг" смотрите в 9 вечера в нашей итоговой программе.

 
Теги: Минск
 
 
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Врачи санитарно-эпидемиологической службы Минска разработали ряд действенных мер, которые помогут сделать поход за продуктами безопасным. Эпидемиологический...
 
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