Ученые связали высокую смертность от COVID-19 c нехваткой витамина D. Не все согласны

Источник материала: Tut.by

Большое количество смертей зараженных коронавирусом в некоторых странах может быть связано с недостатком витамина D. Об этом говорится в исследовании ученых из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, опубликованном в журнале Research Square . Но не все ученые с ними согласны, сообщает РБК .



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Исследователи сравнили статистику смертности от COVID-19 со средним уровнем витамина у граждан 20 стран Европы и увидели значительную корреляцию между этими показателями.



Ссылаясь на другие работы, они отмечают, что у жителей Италии в организме в среднем содержится 28 нмоль/л витамина D, у испанцев — 26 нмоль/л. При этом нехватку вещества регистрируют, когда показатель опускается ниже 30 нмоль/л. Ученые отмечают, что у граждан Скандинавских стран количество витамина D в организме в среднем достигает 45 нмоль/л.

Они также обращают внимание на то, что большое количество смертей зарегистрировано среди пожилых людей. В Швейцарии, говорится в исследовании, уровень витамина D среди тех, кто проживает в домах престарелых, не превышает 23 нмоль/л, а в Италии дефицит вещества наблюдается у 76% женщин старше 70 лет.



Исследователи заключают, что могли бы рекомендовать прием витамина D для защиты от коронавирусной инфекции SARS-CoV2.



«Мне кажется, что это методически неправильный подход: взяли статистику по витамину D по стране и количество переболевших. Слишком много шансов для случайных совпадений. Мне кажется исследование методически некорректным», — рассказал РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.



Всемирная организация здравоохранения отмечает , что некоторые исследования показали эффективность дополнительного приема витамина D для борьбы с дыхательными инфекциями. ВОЗ добавляет, что его недостаток широко распространен во всем мире. Витамин D является иммуномодулятором и усиливает врожденный иммунитет, в частности, повышая защитные свойства слизистых оболочек. В этой связи дефицит вещества может влиять на состояние иммунной системы.