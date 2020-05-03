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Ученые связали высокую смертность от COVID-19 c нехваткой витамина D. Не все согласны
03.05.2020 12:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Большое количество смертей зараженных коронавирусом в некоторых странах может быть связано с недостатком витамина D. Об этом говорится в исследовании ученых из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, опубликованном в журнале
Исследователи сравнили статистику смертности от COVID-19 со средним уровнем витамина у граждан 20 стран Европы и увидели значительную корреляцию между этими показателями.
Они также обращают внимание на то, что большое количество смертей зарегистрировано среди пожилых людей. В Швейцарии, говорится в исследовании, уровень витамина D среди тех, кто проживает в домах престарелых, не превышает 23 нмоль/л, а в Италии дефицит вещества наблюдается у 76% женщин старше 70 лет.
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Ссылаясь на другие работы, они отмечают, что у жителей Италии в организме в среднем содержится 28 нмоль/л витамина D, у испанцев - 26 нмоль/л. При этом нехватку вещества...
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