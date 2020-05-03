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Главврача БСМП из Витебска уволили. Минздрав: связи с публикацией на TUT.BY нет
03.05.2020 14:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 30 апреля уволили с должности главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи, депутата горсовета Сергея Лазаря. Об этом TUT.BY сообщили сотрудники этого медучреждения. Некоторые медработники считают, что увольнение главврача связано с выходом
Сергей Лазарь не объяснил TUT.BY, с чем связано его увольнение:
— Давайте, я не буду ничего комментировать.
Пресс-секретарь Министерстве здравоохранения Юлия Бородун пояснила:
— Трудовые отношения прекращены по соглашению сторон, публикация на интернет-ресурсе не имеет отношения к данной ситуации.
Сергей Лазарь родился в 1965 году в Витебске. Окончил местный медуниверситет по специальности «лечебное дело». С 1993 по 2002 годы работал отоларингологом поликлиники предприятия «Керамика» и медслужбы УВД облисполкома. Затем возглавлял городскую поликлинику № 5, был замглавврача городской центральной поликлиники.
В 2015 году назначен главврачом витебской БСМП. На ее
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Некоторые медработники считают, что увольнение главврача связано с выходом публикации на нашем портале, в котором мы рассказали про работу врачей и медсестер в...
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