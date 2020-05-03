В Беларуси зарегистрированы 16 705 человек с коронавирусом. Умерли 99 человек

Источник материала: Tut.by

В Беларуси на 3 мая зарегистрировано 16 705 человек с положительным анализом на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

С начала вспышки на территории страны умерли 99 (+ 2 за последние сутки) пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выздоровели и выписаны 3117 пациентов (+79 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего проведено 204 239 тестов, положительными оказались 8,1% из них.

По сравнению с данными за 2 мая, за сутки в стране зарегистрировали 877 новых случаев заражения, накануне суточный прирост составил 911 новых случаев.

Напомним, что каждый день в Беларуси выявляют больше новых случаев заражения на миллион населения, чем у соседей. Минздрав считает ситуацию с коронавирусом контролируемой и объясняет такой рост количеством проведенных тестов.

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев отметил , что одной из ведущих причин быстрого развития эпидемии в нашей стране является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования.