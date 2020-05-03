ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

НАТО готовится ко второй волне коронавируса осенью - Spiegel

03.05.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Североатлантический альянс опасается второй волны коронавируса этой осенью и разрабатывает план действий на этот случай.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel.

По данным немецкого издания, послы стран НАТО на прошлой неделе провели закрытую встречу с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, на которой было решено немедленно начать подготовку плана действий.

Альянс хочет быть лучше подготовленным к новой вспышке вируса, и иметь возможность оказывать более эффективную поддержку пострадавшим партнерам по НАТО.

План операции должен быть разработан под эгидой генерала НАТО генерала США Тодда Уолтерса. Дипломаты НАТО говорят, что разработанный план могут принять на встрече министров обороны в июне.

Издание отмечает, что на секретном совещании Столтенберг заявил, что более скоординированный ответ на вторую волну коронавируса станет лакмусовой бумажкой для доверия и сплоченности в альянсе.

По имеющимся сведениям, генеральный секретарь также предложил общие закупки средств индивидуальной защиты и лекарств через собственное агентство поддержки и закупок НАТО.

Послы также согласились разработать более долгосрочный "План действий в ответ на пандемию".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Североатлантический альянс опасается второй волны коронавируса этой осенью и разрабатывает план действий на этот случай.
 
Новости дня
Новости
 
Караев рассказал, что сам проверял людей на самоизоляции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика