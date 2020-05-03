Источник материала: БT





Проблема возникла неожиданно





Всю мясопереработку Трамп специальным распоряжением включил в перечень "критической инфраструктуры"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США столкнулись с дефицитом мяса Случилось невероятное - США столкнулись с дефицитом мяса. Производители говядины и свинины массово закрывают свои производства. Помимо того, что нарушились...

Случилось невероятное - США столкнулись с дефицитом мяса. Производители говядины и свинины массово закрывают свои производства. Помимо того, что нарушились поставки и упал фактический спрос из-за карантинных мер, так еще возникла опасность инфицирования животных и персонала. Как результат - уже сейчас оптовая цена на говядину выросла в 2 с половиной раза. Правительство Соединенных Штатов пытается решить проблему, но тут принципиальный вопрос: что закончится раньше - мясо или карантин?Ответ искалДефицит неисчерпаем и многолик, как пресловутый атом. Дефицит советский выглядел так: мало что удавалось найти на полках, зато холодильники ломились. С разнообразием, правда, было туговато. Американский дефицит совершенно иной: мясо исчезло не всюду, а местами, однако там, где оно еще есть, резко выросло в цене. Тем не менее, способы преодоления дефицита универсальны. Помните знаменитое "больше двух в одни руки не давать"? В модифицированном американском варианте это звучит иначе - "каждому покупателю не более 3 упаковок мясопродуктов". Недавнее исчезновение с полок туалетной бумаги переживалось американцами легче. Что там пипифакс - изобрели его, действительно, в Штатах, но сделать модным не получалось долго. В годы Второй мировой войны производители туалетной бумаги сумели взнуздать интендантов военного министерства и те включили пару рулонов в обязательный солдатский набор. Джиай, вернувшиеся с войны, приохотили к этому средству гигиены своих сограждан. В общем, туалетная бумага - продукт массового спроса от силы лет 60-70. С мясом у американцев отношения иные: стейк, барбекю или парийя - это все неотъемлемые атрибуты ковбойской жизни, то есть, часть мифа, который чуть ли не древнее самих Соединенных Штатов. У граждан могло не быть денег или работы, но хороший тибоун был на столе всегда. Нынешний дефицит сокрушает фундаментальные устои туземной жизни.Отдельные штаты страны принялись вводить карантинные меры кто во что горазд - без взаимного их согласования, без учета интересов агентов национального рынка. По правде говоря, даже без учета того, что бизнес - это сердце любой цивилизованной жизни в здешних местах: прекращается торговля - тотчас же в любом крупном американском городе воцаряется дикость и дезорганизация социальной жизни. На улицах появляется вооруженный народ, не скрывающий своего бешенства, а лавки начинают блиндировать на случай грабежей. С мясом случилась беда. Его перерабатывали, в основном, в северных регионах: закрытие 20 тамошних заводов практически парализовало мясоторговлю в общенациональных масштабах. Большая часть товара теперь — складские запасы, которые готовы в любой момент иссякнуть.Беда в том, что существуют нормы противоэпидемической безопасности, которые имеют приоритет перед указами центральных властей. В четверг, уже после чрезвычайных рескриптов Трампа, закрылась крупная перерабатывающая сеть в Небраске: там коронавирус-положительными оказались 4 300 заводских рабочих. Исключить мясокомбинаты из губернаторских указов о закрытии всего и вся - это не проблема; проблема в том, что люди болеют, а замену у станка им найти не всегда получается. В общем, мясо в магазинах исчезает, как Чеширский кот, медленно растворяясь в воздухе, вопреки всем попыткам его удержать. Но дефицит стейков - лишь грозный знак, как, например, раскаты грома, которые обещают прохожим промокшие ботинки, а в квартирах - капель с потолка. Рыночные механизмы балансировки спроса и предложения работают только в условиях полного экономического штиля: лишь начинает штормить, как все привычные протоколы товарного обмена тотчас же перестают соблюдаться. Но правительство Соединенных Штатов продолжает регулировать ситуацию чрезвычайными мерами - значит, равновесие рынков останется пока недостижимым, а внезапные дефициты продолжат возникать то там, то сям, превращаясь в один большой дефицит. Кажется, вопрос, что эффективнее - рынок или план, возникает снова, но в новом историческом контексте и в условиях иной технической оснащенности человечества. А что будет, если передоверить предсказание людских потребностей искусственному интеллекту? А если перестать создавать фиктивный спрос рекламой? В общем США становятся эдакой планетарной лабораторией, где станут проверяться на людях все новорожденные экономические теории. Американцы, конечно, первыми соберут плоды побед, но и синяков да шишек им, похоже, тоже не избежать.