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Госсекретарь США заявил, что COVID-19 вышел из китайской лаборатории
03.05.2020 19:28 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 началось из лаборатории в китайском городе Ухань, на что указывает «значительное количество» доказательств, заявыил в интервью ABC News госсекретарь США Майк Помпео.
«Я видел, что говорит разведывательное сообщество, - сказал он. - «У меня нет оснований полагать, что они ошиблись».
В то же время госсекретарь отказался отвечать на вопрос, было ли распространение вируса намеренным.
По словам Помпео, США могут подтвердить, что Компартия Китая делала все возможное, чтобы мир своевременно не узнал о ситуации с коронавирусом.
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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 началось из лаборатории в китайском городе Ухань, на что указывает «значительное количество» доказательств,...
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