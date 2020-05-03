Госсекретарь США заявил, что COVID-19 вышел из китайской лаборатории

Источник материала: Ежедневник

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 началось из лаборатории в китайском городе Ухань, на что указывает «значительное количество» доказательств, заявыил в интервью ABC News госсекретарь США Майк Помпео.

«Я видел, что говорит разведывательное сообщество, - сказал он. - «У меня нет оснований полагать, что они ошиблись».

В то же время госсекретарь отказался отвечать на вопрос, было ли распространение вируса намеренным.

По словам Помпео, США могут подтвердить, что Компартия Китая делала все возможное, чтобы мир своевременно не узнал о ситуации с коронавирусом.