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Госсекретарь США заявил, что COVID-19 вышел из китайской лаборатории

03.05.2020 19:28 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 началось из лаборатории в китайском городе Ухань, на что указывает «значительное количество» доказательств, заявыил в интервью ABC News госсекретарь США Майк Помпео.

«Я видел, что говорит разведывательное сообщество, - сказал он. - «У меня нет оснований полагать, что они ошиблись».

В то же время госсекретарь отказался отвечать на вопрос, было ли распространение вируса намеренным.

По словам Помпео, США могут подтвердить, что Компартия Китая делала все возможное, чтобы мир своевременно не узнал о ситуации с коронавирусом.

 
 
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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 началось из лаборатории в китайском городе Ухань, на что указывает «значительное количество» доказательств,...
 
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