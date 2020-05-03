Аэропорт Вены начал предлагать тесты на коронавирус во избежание карантина

Источник материала: Tut.by

Венский международный аэропорт с 4 мая начнет предлагать всем прилетающим в Австрию сделать экспресс-тест с полимеразной цепной реакцией (ПЦР) на коронавирус, чтобы избежать 14-дневного карантина по прибытии. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В настоящий момент все въезжающие в Австрию должны либо предоставить справку о состоянии здоровья с отрицательным результатом тестирования, которая должна была быть выдана не более чем за 4 дня до предъявления, либо на две недели отправиться в изоляцию.

Результат будет готов в течение двух-трех часов

В случае сдачи анализа в аэропорту Вены результат будет готов уже в течение двух-трех часов. Если он окажется отрицательным, в карантин отправляться не потребуется. Договориться о тесте можно по телефону или по электронной почте. Стоимость услуги составит 190 евро.

В воздушной гавани напоминают, что в настоящий момент регулярное воздушное сообщение поддерживается между Веной и Дохой, Дортмундом, Дюссельдорфом, Франкфуртом-на-Майне, Гамбургом, Лиссабоном, Минском и Софией, кроме того выполняются рейсы в Амстердам для возвращения подданных Нидерландов в эту страну.

Смягчение ограничений

С 1 мая в Австрии открылись магазины, парикмахерские, маникюрные салоны. С ограничениями начали работать и рестораны. Заведения не должны быть открыты после 23.00 часов, сотрудники обязаны носить маски, количество посетителей и их нахождение в ресторанах тоже строго регулируется.

По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране заболели 15 597 человек, от последствий COVID-19 скончались 598 человек.