Нефть-2020: глобальные изменения на рынке сырья и мировые рекорды

Источник материала: ОНТ

Когда со стабильными и привычными поставками нефти из России возникли сложности, Беларусь активно прорабатывала альтернативные варианты. Никто не вспомнит, чтобы в нашу страну поставляли нефть из Саудовской Аравии. Просто потому, что такого никогда не было. А теперь это реальность. Новая реальность, в которую всех нас погрузили глобальные изменения на нефтяном рынке.

В списке «планируемые заходы» в Клайпедский порт на дату 11 мая пока значится только одно судно – грузовое, под флагом из Нидерландов. Но уже точно известно: зайдёт в порт ещё и танкер. Он доставит саудовскую нефть для Беларуси. 80 тысяч тонн от Клайпеды по железной дороге прибудут в Новополоцк.

По нефтепроводу привычнее, но и морским путём надёжно. Тем более сейчас, когда можно самому выбирать, откуда везти, какой сорт и по какой цене. И ни от кого не зависеть. Нефть-2020 войдёт в историю тем, что в углеводородном мире всё изменилось. Когда такое было, никто и не вспомнит.

Движущиеся нефтяные танкеры – из этой же истории. Невероятное, но очевидное. Карта www.marinetraffic.com . Красные точки на карте – словно сигнальные маяки мирового рынка. Это – танкеры, заполненные под завязку. Они никуда не идут, стоят на рейде. Нефти в мире стало так много, стоит она так дёшево, что корабли превратились в хранилища.

30 танкеров стоят возле порта Лонг-Бич. Возле Хьюстона – их вдвое больше. И многие не поднимали якорь уже две-три недели. Американскую нефть некуда везти. И в Персидской заливе та же картина. Считайте, кто стоит на рейде – более 60 крупнотоннажных бортов. И уже побит мировой рекорд по объёмам нефти в танкерах – 250 млн баррелей. На земле хранилища закончились, теперь в море. Золотое время для владельцев судов и исторический момент для нефтедобытчиков.

Промышленники уже прошли путь, когда коронавирус ослабил мировую экономику и им уже не нужно столько нефти. Нефтедобывающие страны прошли путь, когда, оказывается, всё-таки можно договориться о снижении добычи. С этой пятницы действует сделка ОПЕК+, которая регулирует принцип «меньше добываем, держим цены».

Добычу сократили, нефти полно, а цены и не думают повышаться. Сорт Brent начал апрель с 25 долларов, поднялся до 34-х, опустился до 16-ти. А 1 мая показал тот же уровень, что и месяц назад – 25. Другой популярный сорт, который «западный Техасский», повторяет график Brent. Апрель начал на отметке в 18 долларов за баррель, подрос, упал и май встретил тем же уровнем. Классический закон спроса и предложения. Нефти в избытке, её столько не надо, поэтому и цены не растут.

Вот это уточнение «если» – вовсе не случайно. Сейчас в убытках все нефтедобывающие страны. Саудовская Аравия, США, Иран. Россия только в этом году минусует 40 миллиардов долларов. В Мексике убытки считают и те, кто добывает, и те, кто продаёт.

Адольфо Гарсиа, водитель общественного транспорта (Мексика): «Да, расход топлива значительно сократился, потому что раньше мы покупали на 25 долларов каждый день. А сейчас в два-два с половиной раза меньше, потому что совершаем только две-три поездки в день».

И насколько хватит финансовых запасов – вот главный вопрос. Но здесь – туман. Потому что история с коронавирусом ещё продолжается, а мировая экономика только-только делает робкие попытки «проснуться». И нефти столько не надо тем, кто в изоляции. А вот тому, у кого экономика работает, – самое время.

Сейчас саудовская нефть рекой льётся в Европу. И реверсные поставки в сторону Беларуси по трубе (а это дешевле, чем морем) уже вполне реальная история. Правда, на этой неделе весьма интересным получилось заявление российского министра энергетики Новака: «В текущем году в Беларусь планируется поставить до 24 млн тонн нефти». Заявил так безапелляционно, словно и не было приостановки поставок 1 января, словно и не было скептицизма по поводу альтернативных поставок. Азербайджан, Норвегия, теперь вот из Саудовской Аравии танкер придёт. Словно и не было требования платить сверхпремию, кроме цены на нефть. Но это заявление из разряда «мы так хотим». Только это раньше все зависели от нефтепроизводителей, от их картельных сговоров, от их цен. Теперь всё по-другому. «Мир не будет прежним» – это про пандемию. А вот «мир уже стал другим» – это про нефть.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram