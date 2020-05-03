Устали от коронавируса, ищете спокойствия в мире хаоса? Добро пожаловать в ПКиО г. Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Пока все лавры отдаются Набережной, плавающему фонтану, Городскому саду, новым арт-объектам, мы решили навестить нашего старого друга – Парк культуры и отдыха. Почему-то подумали, что людей там будет поменьше, но не тут-то было!





Уже на входе услышали звуки доносящихся аттракционов, на которых безмятежно катались горожане, по всей видимости, совсем не обеспокоенные нынешней ситуацией в мире и в стране. Идем дальше, на сцене театра эстрады молодежь репетировала танец. Совсем неподалеку паркурщики отрабатывали свои трюки, рядом на скамейке расположился добродушный дедушка, читающий книгу. На детской площадке качели были заняты детьми, родители спокойно разговаривали рядом.





Неторопливо подошли к скейт-парку. Подростки, молодежь и даже взрослые обкатывали самокаты, скейтборды, велосипеды. Возле водоема заботливый папа ловил своему маленькому сыну голубя. У тира встречала задорная девушка со словами: «Здравствуйте, не проходите мимо, сыграйте с нами».





Ни тебе паники, ни средств защиты. В масках встретились только два человека. Возле касс ни одного антисептика, никаких перчаток (может, мы просто не нашли?). Сильный контраст по сравнению с тем, что видишь в торговых центрах и в других общественных местах.