«Пока белорус будет жаловаться на обстоятельства, таец решит свою проблему». Белоруска о карантине в Таиланде

Источник материала: Tut.by

Вот уже месяц белоруска Карина Кудина не может вернуться домой: из-за коронавируса она застряла в Таиланде, куда приехала на зимовку. Когда закончится ее вынужденное заключение, девушка не знает: об эвакуации речи не идет. Как, впрочем, и о возобновлении регулярных рейсов — на днях в Таиланде продлили режим ЧП.

О том, как местные жители борются с эпидемией и почему важно не паниковать — в очередном выпуске проекта «Наши за границей», который вынужденно превратился в «Наши на карантине».





«Незадолго до вылета мой билет отменили»

В Таиланд Карина прилетела 5 января. Изначально о том, когда будет возвращаться на родину, она не думала. Однако в начале марта обстановка в мире начала накаляться, и девушка сразу же купила билеты домой.





— Маршрут был такой: из Бангкока я должна была вылететь в Москву, во Внуково, а оттуда уже в Минск, — рассказывает Карина. — Но незадолго до вылета Россия закрыла границу с Беларусью, и мой билет отменили.

Поскольку закрытие границ было повсеместным, других вариантов добраться домой девушка уже не нашла: ей пришлось остаться на острове. Первое время, признается героиня, смириться с этим было сложно.





— Я постоянно читала новости: вдруг что-то изменится? Но ситуация лишь ухудшалась, — вспоминает Карина. — Из-за обилия негативной информации ко мне вернулись панические атаки. Поэтому я приняла решение больше не читать статьи и телеграм-чаты. Если случится что-то очень важное, например откроют границы, я об этом узнаю от друзей. А остальная информация мне не нужна: здоровье важнее.





Осознав, что вернуться в Беларусь раньше конца мая ей вряд ли удастся, Карина стала искать жилье и думать, как быть с финансами. Так вышло, что найденный вариант закрыл оба вопроса.

— Я переехала в ретритный медитационный центр на бартерных условиях: помогаю его основателю с пиаром, а взамен живу и питаюсь тут бесплатно, — рассказывает девушка. — Здесь я много медитирую, ем веганскую еду. Я практикую йогу, медитацию и веганство уже более двух лет: этот образ жизни мне очень нравится и помогает успокоиться.













Работу (Карина — основатель бренда нижнего белья) удалось организовать как на месте (у девушки с собой были комплекты на продажу), так и дистанционно.

— Иначе и быть не могло: в моей команде — больше 20 человек, я обязана обеспечить их работой и сохранить им доход, — поясняет героиня. — И, конечно, помочь соотечественникам: сейчас мы запустили производство масок.

«Как только в стране появились зараженные, все тусовки отменили»

Сейчас, по словам Карины, в Таиланде действует режим ЧП, местные жители ограничены в передвижениях. Правда, только в период с 22 часов вечера до 5 часов утра: в остальное время при соблюдении правил безопасности перемещаться по населенному пункту, в котором вы живете, пока можно.









— Но, думаю, если количество зараженных будет увеличиваться, здесь моментально введут более жесткие ограничения, — рассуждает героиня. — Вообще это отличительная черта тайцев: пока белорус будет жаловаться на обстоятельства, таец решит свою проблему.

Правила безопасности в Таиланде соблюдают очень строго. Карина отмечает, что все носят маски и пользуются антисептиками, держатся друг от друга на расстоянии. Кстати, дефицита средств защиты в стране нет: маски можно без проблем купить в магазинах и аптеках. Кроме того, местные власти и жители раздают их бесплатно.

— То, как здесь борются с инфекцией, мне очень импонирует, — признается девушка. — Например, остров, на котором я живу, славится своими вечеринками. Но как только в стране появились первые зараженные, все тусовки отменили. Да, местные прекрасно понимали, что потеряют работу и деньги, но поставили здоровье жителей и туристов выше своих нужд.





Судя по статистике, тайская схема сдерживания эпидемии работает. На сегодня в стране чуть меньше 3 тысяч зараженных при населении в почти 70 миллионов человек.

Для сравнения: в Беларуси количество зарегистрированных случаев перевалило за 14 тысяч (на момент подготовки материала. — Прим. редакции), хотя жителей у нас в несколько раз меньше.

Сама Карина также старается обезопасить себя: практически не контактирует с людьми и не ходит в магазин. Кроме того, девушка постоянно тренируется и медитирует. Это, утверждает она, помогает сбросить напряжение и перестать паниковать.





— Паника только вредит: на эмоциях невозможно принимать правильные решения, — считает Карина. — Поэтому нужно отпустить страх и делать все, что в ваших силах: сидеть дома и носить маску, когда выбираетесь в магазин или аптеку. Да, это не защитит от вируса, но если вы заразились и не знаете об этом, поможет не распространять инфекцию дальше.

По мнению девушки, эпидемия — повод пересмотреть свои взгляды на жизнь.

— Я думаю, ситуация с коронавирусом изменит всех нас. Мир ждут большие перемены, и к этому нужно быть готовыми.