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В Калинковичах 3-летний мальчишка засунул голову в системный блок. Доставали уже спасатели
04.05.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 3 мая в Калинковичах 3-летний мальчишка засунул голову в разобранный системный блок компьютера — и достать уже не смог. Мама вызвала МЧС.
Спасатели разрезали металл и достали голову ребенка. Он не пострадал.
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