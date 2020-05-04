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В Калинковичах 3-летний мальчишка засунул голову в системный блок. Доставали уже спасатели

04.05.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 3 мая в Калинковичах 3-летний мальчишка засунул голову в разобранный системный блок компьютера — и достать уже не смог. Мама вызвала МЧС.

Спасатели разрезали металл и достали голову ребенка. Он не пострадал.

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Теги: Минск
 
 
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