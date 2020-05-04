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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек

04.05.2020 09:52 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: mogilev.online

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 3 502 126 случаев заражения. Жертвами COVID-19 стали более 247,1 тыс. человек.

Первое место по числу заражений по-прежнему занимают США — более 1,1 млн. Далее идут Испания и Италия (217 тыс. и 210 тыс. заболевших соответственно).

Многие страны в Европе уже смягчают карантинные меры. В России, которая занимает седьмое место в мире по числу заражений, режим самоизоляции продолжает действовать в большинстве регионов до 11 мая. Глава российского Минздрава

Эксперты Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при университете Миннесоты заявили, что пандемия коронавируса может растянуться на несколько лет. Побороть ее удастся, лишь когда COVID-19 переболеет около двух третей населения Земли, благодаря чему будет выработан коллективный иммунитет.

Аналогичную точку зрения высказали и глава Минздрава России Михаил Мурашко, который заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России.

В Беларуси пика эпидемии специалисты теперь ждут в конце мая, а ее окончания – в августе.

 
 
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По данным американского университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 3 502 126 случаев заражения. Жертвами COVID-19 стали более 247,1 тыс. человек.
 
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