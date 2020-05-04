в интервью TUT.BY рассказал бизнесмен из первой десятки самых успешных и влиятельных, основатель VP Capital и многократный крупнейший налогоплательщик страны Виктор Прокопеня. О политических рисках пандемии; о том, как важно, делая экономике больно, не убить бизнес; что делать с образованием; почему цифровой тоталитаризм наступит быстрее, чем мы думали, и зачем, сидя на карантине, раз в неделю надевать любимые джинсырассказал бизнесмен из первой десятки самых успешных и влиятельных, основатель VP Capital и многократный крупнейший налогоплательщик страны





«Способствовать распространению вируса — как минимум неэтично»





— Виктор, начнем с сидения — в карантине. Лондон в локдауне уже полтора месяца…





— Сидеть дома на карантине определенно лучше, чем просто сидеть. (Улыбается.) И намного лучше, чем лежать в больнице.





— Что посоветуете тем, кто тоже сидит или будет сидеть? Я, конечно, все еще про карантин.





— Пижамы опасны! Раз в неделю надевайте любимые джинсы. Судя по увеличивающемуся обороту «Евроопта», влезть в них после карантина получится не у всех белорусов. (Улыбается.)





— И что делать? Если из-за всех самоизоляций и самоограничений я не пройду свои обязательные 10 км в день, кто-то не побегает — точно не влезем!





— Привычки — это то, что мы делаем, не задумываясь, есть ли на это время, хочется это делать или нет. Это то, что остается, когда уходит энтузиазм и мотивация. Хорошая привычка — ложиться спать в одно и то же время и высыпаться. Это помогает и иммунитету в борьбе с вирусом, и «не жрать». У меня пока не очень получается, но стараюсь. (Смеется.)





Ограничение свободы на передвижения дало свободу построить привычки, которые улучшат жизнь. Вопрос — кто и как этой свободой распорядится.





— Свобода — это хорошо. Но как соблюсти заповедь «не жрать»?





— Главное правило похудения — это правило анти-бизнеса. В бизнесе надо зарабатывать больше, чем тратишь. Когда худеешь, надо тратить больше, чем зарабатываешь. Я про энергию. Не можешь тратить? Значит, надо меньше «зарабатывать». А то скоро не только любимые джинсы не налезут, но и защитная маска станет мала. (Смеется.)





Еще карантин — хороший повод поразмышлять о глобальных вещах, так как зашкаливающая свобода и напряженный ритм жизни ограничивал возможности просто посидеть и спокойно подумать.





— А саморазвитие? Сейчас половина соцсетей соревнуется, кто больше саморазовьется и самообразуется на карантине.





— Я не знаю лучшего инструмента повысить продуктивность в л итуации, чем простое слово «нет» — наше «да» очередной игре или бестолковому видео означает, что мы говорим «нет» чему-то важному.





Ньютон разработал теорию гравитации, когда спасался дома от бубонной чумы. Если вы выйдете из карантина, не прочитав ни одной книги и не сформировав новых знаний и навыков, — так вот это не потому, что у вас не было времени! А потому, что вы ленитесь или не смогли себя организовать. Написано много классных книжек, которые стоит прочитать.





— Тут важно читать что-то подходящее ситуации. Кстати интересно, сколько людей, решило прочитать в локдауне «Робинзона Крузо», к примеру…





— Мне нравится идея делить сотрудников на тех, кто поглощают энергию; тех, кто ею управляют, но не создают; и тех, кто ее создают. Это актуально и для жизни. C первыми надо расставаться. Третьи двигают бизнес и жизнь вперед, дают нам силы, энергию и желание творить.





Есть отличная книга «Брать или отдавать» Адама Гранта — она хорошо объясняет, что отличает третьих от остальных. Для многих благотворительность и волонтерство — это потеря энергии, денег или еще чего-то. На самом деле все наоборот. Те, кто создают и созидают, вдохновляются от помощи другим. Щедрость и желание помогать меняет отношения и ведет к успеху. Об этом книга.





Лучший способ найти себя в новой ситуации — потерять себя, помогая другим, ничего не ожидая взамен. А если мало спать или вести неправильный образ жизни, то создавать новую энергию проблематично.









Фото из личного архива





— Есть шанс, что из пандемии мы выйдем с серьезной и влиятельной прослойкой филантропов?





— Менеджмент — это благородная профессия, если он социально ответственный. Это возможность одновременно помогать другим, в том числе развиваться, и брать на себя ответственность. Если думать про менеджмент как способ заработать или добиться цели, ничего не получится. Нужно видеть в нем способ развития себя и команды — тогда можно стать настоящим лидером.





Лучший способ найти себя в новой ситуации — это потерять себя, помогая другим и ничего не ожидая взамен





— Когда Виктор Прокопеня предпринял какие-то шаги в связи с пандемией: перевод сотрудников на удаленку, отмена каких-то мероприятий, сокращения? Многие бизнесмены по всему миру оказались заметно быстрее и властей, и ВОЗ, отреагировав на распространение коронавируса еще до 11 марта, даты объявления пандемии.





— Начало развития пандемии совпало с очень тяжелой семейной трагедией. В конце прошлого года у моей мамы обнаружили самую агрессивную форму рака мозга — глиобластому 4-й степени. Я делал все, чтобы ее спасти. И при всех моих возможностях, деньгах и знаниях, у меня получилось только продлить ее жизнь на несколько месяцев. Полтора месяца назад, 6-ого марта, мама умерла. Мы не понимаем, что такое смерть близкого человека, до того момента, пока он не уйдет из нашей жизни. Так устроен человеческий мозг, что эти слова являются просто буквами в тексте или вибрациями звука для, тех кто не пережил таких потерь. Не хочу и не буду впадать в сантименты, так как одна из самых главных вещей, чему меня научила мама — никогда не раскисать, не быть тряпкой. Но нет кошмара больше, чем потеря близкого человека. Если у вас в телефоне периодически появляются звонки от мамы или папы — вы счастливый человек, цените это.





Если вам кажется, что от вашего решения не закрывать офис пострадает всего лишь незначительный 1 процент людей, попробуйте выбрать, кого из родственников вы готовы потерять





Теперь я еще больше убежден, что самое главное при принятии любых решений — фокус на жизнь человека. Нет ничего важнее. Наши компании перешли на удаленную работу одними из первых в стране, бизнес это позволяет. Не все могут это сделать безболезненно. Но способствовать распространению вируса — как минимум неэтично.





Если бы вирус был в виде зомби, которые ходят по улице, было бы понятнее, что делать. А этот вирус — невидимка. Мы не видим, как он распространяется, как убивает. Знаете, какая проблема со всеми этими цифрами заболевших и умерших? Мы видим в них просто цифры. А ведь это это чьи-то мамы, папы, бабушки, дети. Если вам кажется, что от вашего решения не закрывать офис пострадает всего лишь незначительный 1 процент людей, попробуйте выбрать, кого из родственников вы готовы потерять.









«Айтишники — не инопланетяне, мы любим нашу страну»





— Много дискуссий вокруг эффективности удаленной работы. Многие верят в нее не больше, чем в заочное образование и загробную жизнь. Это работает? Может, в офисы больше и не вернемся?





— От офисов мир не откажется, но туда вернутся точно не все. Бизнес научится работать дома, и это снизит потребность в классическом офисе — возможно, из десяти офисных рабочих мест достаточно семи. Многие стали работать больше, так как стирается грань между офисом и домом, плюс экономится время на дорогу. Многие поняли, что можно обойтись и меньшим числом сотрудников. Исчезновение бинарного KPI «пришел в офис или не пришел» заставило задуматься про эффективность менеджера среднего звена Пети. Оказалось — без Пети бизнес прекрасно работает. Потому что на самом деле он ничего полезного не делал. Люди на практике осознают, как час работы бывает эффективнее целого дня.





— В списках самых страдающих от пандемии и карантинов отраслей ИТ нет, многие вам привычно завидуют. Но практически сразу крупные ИТ компании заговорили об антикризисных шагах — от замораживания зарплат до сокращений. Это проблема больше аутсорсеров? Продуктовым компаниям легче?





— Этот кризис особенный. Одни в «шоколаде» — вроде ритейлеров или служб доставки, другие, например, аэропорты, понимают, что выручки не будет до конца года или не будет вообще. Похожая ситуация и в ИТ — неважно, продуктовый это бизнес или аутсорс. Одни нанимают людей, другие не знают, сколько придется уволить. Айтишникам тоже тяжело, но они при этом помогают стране.





Только на борьбу с коронавирусом пожертвовали более миллиона долларов через счет Минздрава и почти столько же напрямую больницам. Одна из наших компаний, Currency.com, тоже перевела на эти цели 100 тыс. долларов и запустила проект «Помоги врачам». Мы закупаем тесты, аппараты ИВЛ, КТ. Ребята волонтерят, минский Хакерспейс собирает запросы медиков и печатает для них на 3D-принтерах защитные щитки. Мы — не инопланетяне. Мы, айтишники, живем здесь и любим нашу страну.





«За пару часов можно узнать, сколько процентов рейтинга стоят принимаемые меры»





— В Беларуси речи о карантине пока не ведут и слово это просто стало ругательным. Но кривая заболевших и умерших растет, а с ней растет число вопросов: не стоит ли нам, наконец, принять более серьезные меры. Мы с коллегами успели порефлексировать, почему президент не идет на более решительные шаги, ведь чем дальше, тем очевиднее: этот шаг, введение или не введение жестких мер для замедления распространения вируса, имеет беспрецедентно серьезные последствия. Почему Беларусь оказалась белой вороной? И не окажется ли экономический выигрыш (если мы все-таки выиграем, не остановив экономику) слишком дорогим?





— Вот реальная ситуация. Парню 23 года, работает водителем скорой помощи, живет с шестидесятилетней матерью, которая каждый день ездит на работу в общественном транспорте. Какая вероятность, что она заболеет? Можно долго рассуждать про особенности карантина, и какая модель эффективнее — шведская, английская или еще какая-то — но пожилых людей, людей в зоне риска уж точно надо дистанцировать законом. И точно не надо говорить, что «все нормально и под контролем» по телевизору, аудитория которого у нас — на 90% пенсионеры.





Пожилых людей, людей в зоне риска надо дистанцировать законом. И точно не надо говорить, что «все нормально и под контролем» по телевизору, аудитория которого в нашей стране — на 90% пенсионеры





— У нас не осталось независимой социологии, и результаты недавнего опроса, проведенного в 58 странах, просто шокирующие: Беларусь оказалась на втором месте по числу недовольных политикой властей по борьбе с коронавирусом. 86% считают, что власть делает недостаточно: прямо сакральная цифра для нашей страны.





— Многие знакомые говорят, что недовольство белорусов из-за отсутствия карантина в разы больше, чем после декрета № 3 об иждивенцах. Народ смеется над телепропагандой, что уже неправильно. Большинство не поддерживают принимаемые меры. Возможно, президенту говорят о другой ситуации?





Советские медиа были односторонней коммуникацией. Власть говорит — люди слушают. Особенность нашего времени — люди дают обратную связь. В фейсбуке или одноклассниках — через комментарии, в телеграме — в личный аккаунт владельца канала. Многие госорганы завели телеграм-каналы — что похвально, но без аккаунта для обратной связи превратили их в телевизор. Владельцам большинства белорусских телеграм-каналов — от 20 до 25 лет. С утра до вечера «в личке» они общаются с огромным количеством людей, зная, что происходит на самом деле. И поэтому так легко попадают в аудиторию и собирают огромное число подписчиков.





Можно долго спорить о том, правильные или нет принимаются меры, но рейтинг власти из-за текущей ситуации каждый день снижается — это очевидный факт

Хотелось бы, чтобы наша власть добавила аккаунты для обратной связи и начала общаться в своих «телеграмах» с людьми. Сегодня очень легко проводить опросы общественного мнения с помощью технологий — достаточно нажать три кнопки, чтобы узнать, поддерживают ли подписчики вашего телеграмм-канала решения власти в отношении коронавируса или нет. За пару часов можно узнать, сколько процентов рейтинга стоят принимаемые меры. Но многие чиновники боятся сказать или узнать правду — им не нужны ответы на этот вопрос.









— Многие страны уже предложили масштабные пакеты антикризисных мер, фантастические по объемам — говорят о 7−10% ВВП. Беларусь не спешит, хотя правительство предложения подготовило. Кого бы спасали вы в первую очередь? У экспертов есть опасения, что решат помогать не самым пострадавшим, а традиционно нуждающимся. Глава государства говорит, мол все эти рестораны, частники — пусть на запасах своих выживают…





— Тут могут быть разные подходы.





Прежде всего спасать тех, кто платил больше налогов в обычное время. На этом будет завязан и объем помощи. Это справедливо. У нас министерство по налогам и сборам и так отлично работает, а так им будет еще проще объяснять всем зачем нужно платить налог. Кстати, айтишники платят прямых и косвенных налогов больше 300 млн в год и помощи не просят, хотя многим тяжело.





Кризис — это повод частному и государственному объединиться, а не решать проблемы по отдельности. Нельзя допустить смерть частного бизнеса и полное огосударствление экономики. Должен быть разумный баланс.





Есть такой принцип — если вы вынуждены делать экономике больно, делайте это так, чтобы можно было выжить. Не убивайте. Потеря бизнеса — сильнейший стресс для тех, кто строил его годами. Нужно помочь уязвимым компаниям — тем, у кого нет резерва физических активов. Если из таких компаний уходят сотрудники, то компании умирают. Гигантам с заводами и недвижимостью восстановиться проще.





Если вы вынуждены делать экономике больно, делайте это так, чтобы можно было выжить. Не убивайте. Потеря бизнеса — сильнейший стресс для тех, кто строил его годами. Нужно помочь уязвимым компаниям — тем, у кого нет резерва физических активов. Если из таких компаний уходят сотрудники, то компании умирают. Гигантам с заводами и недвижимостью восстановиться проще.





— Нынешняя ситуация показала то, что мы в общем и так знали: мир несправедлив, распределение доходов абсолютно не соответствует важности, сложности и ответственности работника. Ситуация поменяется? Среднему врачу, ученому-вирусологу, станут платить больше, чем среднему футболисту?

— Все знают о законах Паркинсона в целом. Но не все знают закон Паркинсона о тривиальности: чем больше времени организация тратит на обсуждение какой-то проблемы, тем менее важна эта проблема на самом деле. К сожалению, это так — большинство важных вещей обсуждается слишком мало, так как немногие могут поддержать серьезную тему.

Премьер-министр Украины как-то написал в фейсбуке — на совещании в правительстве обсуждалось, что кто-то построил балкон на Крещатике. Премьер-министр! В правительстве страны с населением в 40 млн! Балкон на Крещатике!

Если правительство тратит время на такие разговоры, значит, меньше времени остается на вопросы, которые действительно стоит обсуждать в 21 веке — вопросы медицины и образования.

— Ну обсуждать балкон — это и просто, и хайпа больше. А медицина — сложно, дорого, это игра вдолгую, причем результат может оказаться далеким от наших ожиданий.

— Это изменится. Очень классно, что медикам подняли зарплаты и платят надбавки — но мы тоже можем им помочь. Давайте оставаться дома, если нет серьезной причины выйти. Нельзя допустить в Беларуси повторение ситуации в Италии, где больницы стали хабами для распространения инфекций и заражают врачей и пациентов. Наш сотрудник объездил много больниц в стране, и если в Минске защиты хватает, то в 100 км от столицы и ситуация становится ужасной.





Медики — герои нашего времени. Во всех странах мира им хлопают — кроме Беларуси. Давайте в девять вечера в среду 6 мая устроим флэшмоб всей страной — выйдем на улицы или на балконы и тоже похлопаем! Они это заслужили.





— А белорусы что заслужили?





— Белорусы пережили множество кризисов, переживут и этот. Запад натренирован к кризисной ситуации меньше, чем мы. А там уже обсуждают, как выходить из жесткого карантина — в ближайшие полгода-год многие ограничения будут сняты.





Сегодня небо чистое и ясно как никогда — так мало самолетов в небе и так мало выбросов в атмосферу не было уже очень давно. Во всем мире идет мощнейшая коллаборация простых людей. Создаются огромные волонтерские движения. Эта ситуация сигнализирует, какое огромное количество проблем в медицине еще не решено. И наука — это лучшее, что случилось с нашей цивилизацией.





Уверен, медицину ждет прорыв, и, верю, что люди будущего будут жить лучше и дольше.





— Как изменилась жизнь человека Виктора Прокопени? Руки правильно моете? Маску носите? А руку при встрече пожмете? Или смотря кому?





— C середины марта никому руки не жал и пока не планирую (улыбается).



