Коронавирус в Беларуси: Минздрав опубликовал данные на 4 мая

Источник материала: ОНТ

Минздрав обновил данные по распространению коронавируса COVID-19 в Беларуси.

Согласно данным ведомства, в Беларуси на 4 мая выздоровели и выписаны 3259 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 17489 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведенных тестов. Всего было проведено 211 тыс. 369 тестов.

За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 103 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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