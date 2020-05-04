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Коронавирус в Беларуси: Минздрав опубликовал данные на 4 мая

04.05.2020 12:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: Минздрав опубликовал данные на 4 мая

Минздрав обновил данные по распространению коронавируса COVID-19 в Беларуси.

Согласно данным ведомства, в Беларуси на 4 мая выздоровели и выписаны 3259 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 17489 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведенных тестов. Всего было проведено 211 тыс. 369 тестов.

За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 103 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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Минздрав обновил данные по распространению коронавируса COVID-19 в Беларуси. Согласно данным ведомства, в Беларуси на 4 мая выздоровели и выписаны 3259 пациентов, у...
 
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