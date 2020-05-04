Как избежать проблем с кожей лица, если носишь маску? Объясняет дерматолог

Источник материала: Tut.by

«Маски любого типа способны вызвать ухудшение состояния кожи», — отмечает врач-дерматовенеролог Городского клинического кожно-венерологического диспансера Минска Светлана Якубовская . Специалист рассказала, как предотвратить покраснения и высыпания на лице, если сократить пребывание в общественных местах (и, соответственно, реже носить маску) не вариант.



Фото: Reuters. Фото носит иллюстративный характер

— Маски любого типа (тонкие тканевые, по типу респираторов и т.д.) способны вызвать ухудшение состояния кожи. Лицо, особенно после длительного их ношения, краснеет; в местах плотного прилегания (в том числе и за счет резинки) маска натирает; вследствие потения, дыхания и, как результат, высокой влажности в зоне под маской у людей с жирной и комбинированной кожей может увеличиваться количество угревых высыпаний.

Также ношение маски может спровоцировать и аллергию: за счет резинок (если есть на этот компонент реакция), на сам материал и так далее.

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Конечно, в сложившейся ситуации мы продолжаем носить маски. И естественно, если у вас есть возможность избегать посещения мест скопления людей (учеба или работа дистанционно), то у вас меньше шансов столкнуться с такими побочными эффектами. Но, к сожалению, это правило не для всех. Поэтому старайтесь следовать следующим рекомендациям в борьбе за здоровую и чистую кожу при ношении маски:

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не наносите плотный макияж и по возможности постарайтесь вообще не использовать тональные основы, даже если ранее они идеально вам подходили: под маской создается словно «парниковый эффект». Добавьте к этому трение, и результатом могут стать нежелательные побочные эффекты;

на зоны, где маска или респиратор прилегает очень плотно, можно предварительно наносить слой средства на основе цинка (цинковая мазь или паста) либо использовать пластыри на тканевой основе или гидроколлоидные повязки (для медицинских работников, к сожалению, такой вариант не подходит, так как предварительное нанесение средств способно влиять на качество прилегания материала к коже);

пересмотрите ваш ежедневный уход: применяйте мягкое очищающее средство при умывании (не мыло!). Умывайтесь водой комнатной температуры (не горячей!). Аккуратно промакивайте лицо после очищения (без трения!). Отдавайте предпочтение самым легким увлажняющим кремам и наносите их на еще влажную кожу сразу после умывания. Откажитесь на этот период от рабочих (ретиноиды, кислоты), но порой довольно агрессивных средств при лечении акне или борьбы с морщинками, если ваша кожа раздражена или воспалена;

и, конечно, если вы видите, что ситуация с кожей лица выходит из-под контроля, на ней возникают зудящие красные пятна, появляются все новые и новые гнойничковые элементы, обязательно обратитесь к дерматологу.