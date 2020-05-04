Своевременная и правильная гигиена рук позволит остановить множество опасных болезней

Источник материала: Полесская правда



В беседе с корреспондентом pinsknews.by врач-педиатр Пинской детской поликлиники Евгения Дубина отметила, что главная задача Всемирного дня гигиены рук, который отмечается 5 мая, – сделать акцент на том, что эта несложная процедура является, по сути, самым эффективным способом не только защитить себя от множества опасных заболеваний, но и остановить их рост.

Своевременно и правильно вымытые руки помогают эффективно бороться с гепатитом и дизентерией, во многих случаях гигиена рук способна предотвратить острые респираторные заболевания , в т.ч. коронавирусную инфекцию и массу других недугов.

Согласно статистическим данным, мытье рук с мылом при возвращении домой из общественных мест, а также после поездки в общественном транспорте, после посещения туалета и перед едой, снижает возможность возникновения острых кишечных инфекций и респираторных заболеваний.

– Очень важно взрослым быть примером для своих детей и обучить их правилам гигиены рук. Именно на руках скапливаются в огромном количестве болезнетворные микроорганизмы. На немытых руках исследователи находят возбудителей таких заболеваний, как дизентерия, брюшной тиф, холера. Через грязные руки можно заразиться кишечными инфекциями, гельминтозами и многими другими инфекционными заболеваниями, – отметила Евгения Дубина.

Самыми грязными предметами считаются:

мобильный телефон,

клавиатура компьютера,

кнопки лифта

другие предметы, к которым чаще всего прикасаются руками.

Через загрязненные руки болезнетворные бактерии попадают в пищевые продукты, воду, овощи, фрукты, ягоды. Также на разные предметы домашнего обихода, вещи, детские игрушки.

Обязательно мойте руки:

Перед:

приготовлением или приемом пищи;

обработкой ран;

перед приемом лекарств.

После:

контакта с загрязненными предметами (мусорное ведро, половая тряпка, пыль и т.д.);

похода в туалет и смены подгузника у ребенка;

работы с сырыми пищевыми продуктами, особенно после мяса и яиц;

контакта с животными, их игрушками, принадлежностями;

контакта с кровью или любыми другими биологическими жидкостями организма (рвота, выделения из носа, слюна);

контакта с грязной поверхностью;

контакта предметом (земля, канализация и т.д.);

обработки ран;

использования лекарственных средств или медицинских инструментов.

Всемирный день гигиены рук призван не только напомнить о необходимости мыть руки, но и напомнить основные правила, несоблюдение которых сводит эффективность этой процедуры к нулю.

Как же правильно мыть руки?

Мыть руки нужно обязательно с мылом и не менее чем 10-15 секунд. Столько же стоит потратить на их ополаскивание под струей проточной воды Нужно обязательно насухо вытирать руки, ведь влажные руки переносят больше бактерий и вирусов, чем сухие. Вытирать руки лучше одноразовым бумажным полотенцем.

Итого, в общей сложности 30-40 секунд, потраченные на «правильное» мытье рук могут предотвратить все так называемые «болезни грязных рук»: холеру, пневмонию, гепатит, грипп и многие другие.







Помните, гигиена рук — залог вашего здоровья!