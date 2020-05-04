|
Своевременная и правильная гигиена рук позволит остановить множество опасных болезней
04.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Своевременно и правильно вымытые руки помогают эффективно бороться с гепатитом и дизентерией, во многих случаях гигиена рук способна предотвратить острые респираторные заболевания , в т.ч. коронавирусную инфекцию и массу других недугов.
– Очень важно взрослым быть примером для своих детей и обучить их правилам гигиены рук. Именно на руках скапливаются в огромном количестве болезнетворные микроорганизмы. На немытых руках исследователи находят возбудителей таких заболеваний, как дизентерия, брюшной тиф, холера. Через грязные руки можно заразиться кишечными инфекциями, гельминтозами и многими другими инфекционными заболеваниями, – отметила Евгения Дубина.
Самыми грязными предметами считаются:
Через загрязненные руки болезнетворные бактерии попадают в пищевые продукты, воду, овощи, фрукты, ягоды. Также на разные предметы домашнего обихода, вещи, детские игрушки.
Обязательно мойте руки:
Перед:
После:
Всемирный день гигиены рук призван не только напомнить о необходимости мыть руки, но и напомнить основные правила, несоблюдение которых сводит эффективность этой процедуры к нулю.
Как же правильно мыть руки?
Итого, в общей сложности 30-40 секунд, потраченные на «правильное» мытье рук могут предотвратить все так называемые «болезни грязных рук»: холеру, пневмонию, гепатит, грипп и многие другие.
Помните, гигиена рук — залог вашего здоровья!
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)