|
Стала известна ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси на 4 мая
04.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведенных тестов. Всего проведено 211 тысяч 369 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 103 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)