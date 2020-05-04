Стала известна ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси на 4 мая

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси на 4 мая выздоровели и выписаны 3 259 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведенных тестов. Всего проведено 211 тысяч 369 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 103 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.