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Стала известна ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси на 4 мая

04.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стала известна ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси на 4 мая
В Беларуси на 4 мая выздоровели и выписаны 3 259 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведенных тестов. Всего проведено 211 тысяч 369 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 103 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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