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Излечившийся от COVID-19 пациент: если моя плазма кому-то поможет, почему бы не стать донором
04.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Геннадия Беленкова госпитализировали в инфекционную больницу Минска после контакта с заболевшим.
Несмотря на практически бессимптомное течение заболевания в больнице по просьбе мужчины ему сделали рентген — легкие были в норме. Взяли несколько анализов. Температуру тела измеряли каждые три часа. Других лечебных мероприятий не проводили. Пациента, как и других контактировавших с заболевшими, изолировали, чтобы не дать вирусу распространяться дальше.
С ним лежали еще двое ребят — 24 и 27 лет. У одного в конце второй — начале третьей недели резко подскочила температура, его переселили в отдельную палату. Медики опасались более тяжелых последствий, сделали рентген, а потом компьютерную томографию, но легкие, к счастью, не были поражены. Через три дня пациент вернулся в прежнюю палату, а выписали его примерно на четвертой неделе.
В связи со спецификой работы персонал инфекционной больницы был в защитных костюмах, масках. Даже еду подавали в запечатанных контейнерах, которые сразу же утилизировали.
После получения двух отрицательных тестов на COVID-19 и выписки из больницы Геннадию Беленкову предложили стать донором плазмы. Его, как и всех потенциальных доноров, проверили на наличие серьезных заболеваний и других инфекций (донор должен быть абсолютно здоров), а также на антитела, которые вырабатываются после перенесенного коронавируса.
До этого мужчина ни разу не был донором. Не исключает, что через две недели сдаст плазму повторно.
Ситуация с Геннадием Беленковым позволяет говорить о том, что ранее перенесенная пневмония не обязательно усугубит течение COVID-19. Не так давно у него диагностировали воспаление легких, он месяц пролежал в больнице. Однако, несмотря на это, коронавирусная инфекция прошла почти бессимптомно. Мужчина считает, что дело в здоровом образе жизни (он занимается подводной охотой) и позитивном настрое.
Вместе с тем людям с хроническими заболеваниями он рекомендует себя поберечь, стараясь ограничить необязательные контакты. В целом важно уметь прислушиваться к своему организму, а при малейших признаках недомогания не тянуть, а обращаться за медицинской помощью.
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