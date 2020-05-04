ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Излечившийся от COVID-19 пациент: если моя плазма кому-то поможет, почему бы не стать донором

04.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Излечившийся от COVID-19 пациент: если моя плазма кому-то поможет, почему бы не стать донором
55-летний Геннадий Беленков — один из пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию и полностью выздоровели. В коротком интервью корреспонденту БЕЛТА он рассказал о том, как заболел, как коротал время в больнице, а после выписки решил стать донором.

Геннадия Беленкова госпитализировали в инфекционную больницу Минска после контакта с заболевшим.

«Пролежал в стационаре три недели. Температура не повышалась, кашель не мучил, обоняние не терял и с дыханием все было в порядке. То есть заболевание протекало почти бессимптомно. Единственное, сначала была сухость во рту и при физических занятиях в палате чувствовал небольшую ломоту в костях. На это не обращал особого внимания, поскольку думал, что просто переусердствовал с нагрузкой. Но потом выяснилось, что боль в теле — один из возможных симптомов», — рассказал он.

Несмотря на практически бессимптомное течение заболевания в больнице по просьбе мужчины ему сделали рентген — легкие были в норме. Взяли несколько анализов. Температуру тела измеряли каждые три часа. Других лечебных мероприятий не проводили. Пациента, как и других контактировавших с заболевшими, изолировали, чтобы не дать вирусу распространяться дальше.

«Все три недели нельзя было выходить из палаты. Конечно, это давило на психику, поэтому спасением стали физические упражнения — отжимался, ходил по палате», — рассказал Геннадий Беленков.

С ним лежали еще двое ребят — 24 и 27 лет. У одного в конце второй — начале третьей недели резко подскочила температура, его переселили в отдельную палату. Медики опасались более тяжелых последствий, сделали рентген, а потом компьютерную томографию, но легкие, к счастью, не были поражены. Через три дня пациент вернулся в прежнюю палату, а выписали его примерно на четвертой неделе.

В связи со спецификой работы персонал инфекционной больницы был в защитных костюмах, масках. Даже еду подавали в запечатанных контейнерах, которые сразу же утилизировали.

После получения двух отрицательных тестов на COVID-19 и выписки из больницы Геннадию Беленкову предложили стать донором плазмы. Его, как и всех потенциальных доноров, проверили на наличие серьезных заболеваний и других инфекций (донор должен быть абсолютно здоров), а также на антитела, которые вырабатываются после перенесенного коронавируса.

«В день донации со мной были еще человек пять. Процедура забора 600 мл плазмы заняла 45 минут. Лично я не почувствовал никакого дискомфорта», — рассказал мужчина. «Некоторые опасаются сдавать кровь и ее компоненты, боясь за свое здоровье или просто из неких личных соображений. Но как объясняют специалисты, обновление плазмы даже полезно. Я считаю: если моя плазма кому-то поможет вылечиться, почему бы не стать донором. К тому же, я убедился, что сам здоров», — добавил он.

До этого мужчина ни разу не был донором. Не исключает, что через две недели сдаст плазму повторно.

Ситуация с Геннадием Беленковым позволяет говорить о том, что ранее перенесенная пневмония не обязательно усугубит течение COVID-19. Не так давно у него диагностировали воспаление легких, он месяц пролежал в больнице. Однако, несмотря на это, коронавирусная инфекция прошла почти бессимптомно. Мужчина считает, что дело в здоровом образе жизни (он занимается подводной охотой) и позитивном настрое.

Вместе с тем людям с хроническими заболеваниями он рекомендует себя поберечь, стараясь ограничить необязательные контакты. В целом важно уметь прислушиваться к своему организму, а при малейших признаках недомогания не тянуть, а обращаться за медицинской помощью.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Как поступить, если в связи с COVID-19 не продлили контракт – отвечает адвокат
Стала известна ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси на 4 мая »
Новости дня
Новости
 
Коронавирус в Беларуси: Минздрав опубликовал данные на 4 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика