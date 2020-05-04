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Туркменский футбол оказался слишком дорогим для российского телеканала

04.05.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский спортивный телеканал Матч ТВ отказался покупать права на трансляцию матчей чемпионата Туркменистана по футболу из-за высокой стоимости.

Об этом рассказал представитель спортивного сайта Championat.Asia Гайрат Хасбиуллин в ходе видеоконференции с узбекскими футбольными экспертами.

По информации Хасбиуллина, Матч ТВ собирался приобрести права на трансляцию матчей Высшей лиги, но руководство туркменского футбола обозначило слишком высокий ценник. Интересовались правами на трансляцию туркменского футбола и украинские телевизионщики.

«В Матч ТВ сказали, что им за эти деньги дешевле будет купить права на трансляцию английской Премьер-лиги», — отметил Хасбиуллин.

В свою очередь, футбольный эксперт Алишер Никимбаев также рассказал о желании приобрести права на трансляцию матчей с участием туркменских клубов со стороны некой международной компании.

На данный момент из-за пандемии коронавируса в мире приостановлено большинство чемпионатов. Кроме Туркменистана, футбольные первенства идут в Беларуси, Бурунди, Никарагуа и Тайване. Чемпионат Таджикистана начался по расписанию в середине марта, но был приостановлен из-за пандемии коронавируса 26 апреля.

Чемпионат Туркменистана стартовал в начале марта, но был приостановлен в конце месяца, возобновили турнир 19 апреля. Матчи открыты для посещения болельщиками. 
 
 
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Российский спортивный телеканал Матч ТВ отказался покупать права на трансляцию матчей чемпионата Туркменистана по футболу из-за высокой стоимости.
 
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