Туркменский футбол оказался слишком дорогим для российского телеканала

Об этом рассказал представитель спортивного сайта Championat.Asia Гайрат Хасбиуллин в ходе видеоконференции с узбекскими футбольными экспертами.





По информации Хасбиуллина, Матч ТВ собирался приобрести права на трансляцию матчей Высшей лиги, но руководство туркменского футбола обозначило слишком высокий ценник. Интересовались правами на трансляцию туркменского футбола и украинские телевизионщики.





«В Матч ТВ сказали, что им за эти деньги дешевле будет купить права на трансляцию английской Премьер-лиги», — отметил Хасбиуллин.





В свою очередь, футбольный эксперт Алишер Никимбаев также рассказал о желании приобрести права на трансляцию матчей с участием туркменских клубов со стороны некой международной компании.





На данный момент из-за пандемии коронавируса в мире приостановлено большинство чемпионатов. Кроме Туркменистана, футбольные первенства идут в Беларуси, Бурунди, Никарагуа и Тайване. Чемпионат Таджикистана начался по расписанию в середине марта, но был приостановлен из-за пандемии коронавируса 26 апреля.





Чемпионат Туркменистана стартовал в начале марта, но был приостановлен в конце месяца, возобновили турнир 19 апреля. Матчи открыты для посещения болельщиками.