Облздрав: ситуация с COVID-19 на Витебщине контролируемая уже две недели

Источник материала: Tut.by

Ситуация, связанная с распространением СOVID-19, на Витебщине остается контролируемой уже две недели. Об этом заявил на брифинге начальник облздрава Михаил Вишневецкий, пишут «Витебские вести».





— За минувшие выходные случаи заболеваемости снизились — 80 за сутки. В будни обычно наблюдается незначительное увеличение, так как люди обращаются не только на станцию скорой медпомощи, но и к терапевтам, — отметил Михаил Вишневецкий.

В Докшицах, по словам главы облздрава, наблюдается тенденция к снижению: здесь за сутки поступает 1−2 больных с пневмонией. Стабильная ситуация в Бешенковичах, Шумилино, Лиозно, Поставах. Незначительное поступление заболевших произошло в Орше. Здесь есть более 400 коек для больных с пневмониями, 200 свободны для первичного приема.

В области — 243 аппарата искусственной вентиляции легких, 144 наркозно-дыхательных аппарата. На сегодня они загружены на 10%. Кроме этого, есть 1199 точек кислородной поддержки и 36 концентраторов кислорода.

Все медработники обеспечены средствами индивидуальной защиты, заявил Вишневецкий.

Глава облздрава подтвердил слова министра Владимира Караника о том, что в Витебске намерены поэтапно выводить больницы из оказания медпомощи больным коронавирусной инфекцией.

— Это необходимо сделать, чтобы провести их полную санитарную обработку, — пояснил Михаил Вишневецкий. — В последние двое-трое суток приостановили госпитализацию в «железнодорожную» больницу. Там за 3−4 дня проведут санобработку. В это время медработники передохнут и подготовятся к работе.

Планируется, что санобработку пройдут все медучреждения в Витебске. Последним станет хирургический корпус онкологического диспансера, и больных с пневмониями направлять туда больше не будут.

Начальник облздрава отметил, что основной контингент пациентов в регионе — люди в возрасте 55 лет и старше с хроническими заболеваниями. Однако есть и 30−35-летние. Но, как правило, это связано с тем, что человек не обратился вовремя к врачам, а занимался самолечением.

В самоизоляции находятся те, кто выписался из больниц после перенесенного заболевания, а также пациенты с вирусом без клинических проявлений. Таких больных сегодня около 80%.

В Витебской области в сутки делают порядка 1600 исследований на выявление коронавирусной инфекции. В конце прошлой недели в Новополоцке начала работать лаборатория по диагностике COVID-19, где планируют производить 100−120 исследований в сутки. Она стала седьмой в регионе.