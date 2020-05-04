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Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась – Минздрав
04.05.2020 19:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТВитебске стабилизировалась – Минздрав" class="one-news__figure-img">
Ситуация с пневмониями и коронавирусом в Витебской области стабилизирована. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Там добавили, что следующие две недели в Витебске поэтапно будут проводить санобработку больниц, которые в начале весны приняли на себя основные потоки пациентов с COVID-19, тяжелыми формами других респираторных инфекций и пневмониями. За период, пока часть зданий и корпусов, будут дезинфицироваться, медперсонал получит время на полноценный отдых.
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Ситуация с пневмониями и коронавирусом в Витебской области стабилизирована. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Там добавили, что...
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