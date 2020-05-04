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Европейцы начали выходить на улицы

04.05.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Испания, Италия и Франция сообщают о самых низких показателях новых случаев заражения коронавирусом за сутки с начала пандемии. Европейцы начали выходить на улицы.

Испанцы впервые за семь последних недель смогли выйти из своих квартир для занятия спортом (раньше можно было выходить только в магазин или для выгула собак), сообщает "Би-Би-Си". Итальянцам разрешили выходить на улицы для занятий спортом, но при этом нужно соблюдать правила социального дистанцирования. Люди могут навещать родственников, но только в пределах своих регионов. Ограничения в перемещении между различными регионами Италии сохраняются. По-прежнему закрыто большинство магазинов, школы, кинотеатры. Ожидается, что рестораны и бары смогут принять посетителей только в июне 2020-го. Франция начнёт ослаблять карантинные меры с 11 мая. Поэтапно детей начнут возвращать в школы. С понедельника начала постепенный выход из карантина, который продолжается уже шесть недель, Португалия.

В Германии открываются церкви, салоны красоты, музеи, возобновляют работу автомобильные заводы. Канцлер Ангела Меркель в ответ на призывы регионов быстрее выводить страну из карантина заявила, что спешка может привести ко второй волне эпидемии коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсирует медленный и поэтапный выход его страны из карантина. Он также предупредил об опасности "второй волны коронавируса". В Сербии отменили режим чрезвычайного положения, в ближайшие дни отменят и комендантский час. Украина собирается начать снимать карантин 11 мая. В России же ждут пика заболеваний. За сутки тем прибавилось 10,5 тысячи случаев COVID-19, чуть меньше, чем в предыдущий день. Наиболее сложная ситуация в Москве, где ежедневно в больнице приводят в среднем 1700 человек.


В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что в стране число жертв коронавируса может достигнуть 100 тысяч человек. Он прогнозирует, что вакцина появится к концу этого года.

В мире насчитывается 3,5 млн случаев заражения коронавирусом, больше всего в США — 1,1 млн. Умерли 248 тысяч человек.
 
 
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Испания, Италия и Франция сообщают о самых низких показателях новых случаев заражения коронавирусом за сутки с начала пандемии. Европейцы начали выходить на...
 
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