Европейцы начали выходить на улицы

"Би-Би-Си" . Итальянцам разрешили выходить на улицы для занятий спортом, но при этом нужно соблюдать правила социального дистанцирования. Люди могут навещать родственников, но только в пределах своих регионов. Ограничения в перемещении между различными регионами Италии сохраняются. По-прежнему закрыто большинство магазинов, школы, кинотеатры. Ожидается, что рестораны и бары смогут принять посетителей только в июне 2020-го. Франция начнёт ослаблять карантинные меры с 11 мая. Поэтапно детей начнут возвращать в школы. С понедельника начала постепенный выход из карантина, который продолжается уже шесть недель, Португалия. Испанцы впервые за семь последних недель смогли выйти из своих квартир для занятия спортом (раньше можно было выходить только в магазин или для выгула собак), сообщает. Итальянцам разрешили выходить на улицы для занятий спортом, но при этом нужно соблюдать правила социального дистанцирования. Люди могут навещать родственников, но только в пределах своих регионов. Ограничения в перемещении между различными регионами Италии сохраняются. По-прежнему закрыто большинство магазинов, школы, кинотеатры. Ожидается, что рестораны и бары смогут принять посетителей только в июне 2020-го. Франция начнёт ослаблять карантинные меры с 11 мая. Поэтапно детей начнут возвращать в школы. С понедельника начала постепенный выход из карантина, который продолжается уже шесть недель, Португалия.





В Германии открываются церкви, салоны красоты, музеи, возобновляют работу автомобильные заводы. Канцлер Ангела Меркель в ответ на призывы регионов быстрее выводить страну из карантина заявила, что спешка может привести ко второй волне эпидемии коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсирует медленный и поэтапный выход его страны из карантина. Он также предупредил об опасности "второй волны коронавируса". В Сербии отменили режим чрезвычайного положения, в ближайшие дни отменят и комендантский час. Украина собирается начать снимать карантин 11 мая. В России же ждут пика заболеваний. За сутки тем прибавилось 10,5 тысячи случаев COVID-19, чуть меньше, чем в предыдущий день. Наиболее сложная ситуация в Москве, где ежедневно в больнице приводят в среднем 1700 человек.









В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что в стране число жертв коронавируса может достигнуть 100 тысяч человек. Он прогнозирует, что вакцина появится к концу этого года.





В мире насчитывается 3,5 млн случаев заражения коронавирусом, больше всего в США — 1,1 млн. Умерли 248 тысяч человек.