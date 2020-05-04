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Европейцы начали выходить на улицы
04.05.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Испания, Италия и Франция сообщают о самых низких показателях новых случаев заражения коронавирусом за сутки с начала пандемии. Европейцы начали выходить на улицы.
Испанцы впервые за семь последних недель смогли выйти из своих квартир для занятия спортом (раньше можно было выходить только в магазин или для выгула собак), сообщает
В Германии открываются церкви, салоны красоты, музеи, возобновляют работу автомобильные заводы. Канцлер Ангела Меркель в ответ на призывы регионов быстрее выводить страну из карантина заявила, что спешка может привести ко второй волне эпидемии коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсирует медленный и поэтапный выход его страны из карантина. Он также предупредил об опасности "второй волны коронавируса". В Сербии отменили режим чрезвычайного положения, в ближайшие дни отменят и комендантский час. Украина собирается начать снимать карантин 11 мая. В России же ждут пика заболеваний. За сутки тем прибавилось 10,5 тысячи случаев COVID-19, чуть меньше, чем в предыдущий день. Наиболее сложная ситуация в Москве, где ежедневно в больнице приводят в среднем 1700 человек.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что в стране число жертв коронавируса может достигнуть 100 тысяч человек. Он прогнозирует, что вакцина появится к концу этого года.
В мире насчитывается 3,5 млн случаев заражения коронавирусом, больше всего в США — 1,1 млн. Умерли 248 тысяч человек.
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Испания, Италия и Франция сообщают о самых низких показателях новых случаев заражения коронавирусом за сутки с начала пандемии. Европейцы начали выходить на...
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