Что сказал Лукашенко про парад, коронавирус и скорые выборы. Коротко

Источник материала: Tut.by

4 мая Александр Лукашенко пообщался по видеосвязи с президентом Молдовы Игорем Додоном. Во время разговора он высказался на многие темы, которые касаются белорусов — мероприятия к 9 мая, выборы, и борьбу с коронавирусом. TUT.BY выбрал из слов президента главное.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Про парад: отменить нельзя, ветеранов не позовут, «загонять никого не будем»

По словам Лукашенко, в Беларуси все запланированные к 9 мая мероприятия пройдут без отмен .

— Мы изучали много вариантов. Но я пришел после изучения всей информации к такому выводу, что мы не можем отменить ни одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем. Но, естественно, с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий.

Президент добавил, что никого туда «загонять и тянуть» не будут. «Уверен, что и без настойчивых приглашений, как обычно бывает, людей много будет в Минске», сказал он.

А вот ветеранов попросили не участвовать в мероприятиях и остаться дома. Президент выразил надежду, что ветераны не обидятся на власть за то что «впервые за 20 с лишним лет не выполнят их просьбу — привезти на Парад».

О выборах: «Точно летом»

Лукашенко сказал, что выборы перенести нельзя — этого не позволяет Конституция. Дата все еще неизвестна: « Это будет точно летом. Крайний срок — конец августа ».

В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Беларуси должны не позднее 30 августа. Точную дату выборов депутаты должны назначить до 6 июня.

О количестве заболевших: «Чисто из-за коронавируса не помню ни одного случая гибели»

Президент уверен, что у всех умерших с COVID-19 причиной смерти стали другие заболевания.

— На вчерашний день у нас было около 97−99 человек, которые умерли совсем не от COVID-19 . Люди больше всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета с избыточной массой тела — люди с ожирением 3-й степени. Коронавирус поражает в первую очередь этих людей, — считает Лукашенко. — Чисто из-за коронавируса я не помню ни одного случая гибели человека. Молодцы врачи. Здесь им нужно отдать должное.

Лукашенко также рассказал, сколько коек занято больными коронавирусом.

— У нас, наверное, четверть только коек заняты в больницах, где мы лечим людей с коронавирусом, — сказал президент.

Эта цифра не совпадает с той, что озвучили в субботу в эфире телеканала «Беларусь 1». Там рассказали , что под больных с COVID-19 и пневмониями в стране выделено 18,6 тысячи коек, занято на данный момент около 12,8 тысячи, то есть две трети.

О ситуации с коронавирусом: «Имеем более-менее нормальную обстановку»

Говоря о пандемии и борьбе с ней в Беларуси, Лукашенко подчеркнул : в стране после распада СССР не закрыли ни одну инфекционную больницу. Наоборот, эпидемиологическая служба была усилена.

— Мы же прошли и птичий, и свиной грипп, и атипичную пневмонию. Мы обучаем в вузах и готовим специалистов по этим направлениям, это дало нам возможность избежать пока плохого сценария. Не худшего, а плохого, — заметил Лукашенко.

— При нашей открытости, притом что мы ни одно предприятие, ни один магазин, ресторан не закрыли, ни один кинотеатр (это не совсем так . — Прим. TUT.BY), мы все-таки имеем более-менее нормальную обстановку, — подчеркнул президент.

О саммите ЕАЭС: «Можно собраться и обсудить с глазу на глаз»

На 19 мая в Минске запланирован саммит ЕАЭС. Лукашенко допускает любой его формат: « Я ваш слуга, как вы скажете, так и будет ». Но сам бы он предпочел личную встречу.

— Готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность. Уверен, что вы с удовольствием, побывав здесь, в хорошем настроении покинете Минск, если, конечно, это позволит вам обстановка.

А видеоконференции президент Беларуси «не очень воспринимает».

— Над нами уже люди начинают смеяться. Если мы хотим серьезно обсудить вопросы, можно собраться здесь и обсудить с глазу на глаз. Пускай мы не будем огромную толпу чиновников за собой тащить, пускай там будут одна-две камеры, наши личные операторы, фотографы, которые смогут запечатлеть это событие, но мы бы встретились и поговорили здесь.