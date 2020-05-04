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Что сказал Лукашенко про парад, коронавирус и скорые выборы. Коротко
04.05.2020 19:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 мая Александр Лукашенко пообщался по видеосвязи с президентом Молдовы Игорем Додоном. Во время разговора он высказался на многие темы, которые касаются белорусов — мероприятия к 9 мая, выборы, и борьбу с коронавирусом. TUT.BY выбрал из слов президента главное.
Про парад: отменить нельзя, ветеранов не позовут, «загонять никого не будем»
По словам Лукашенко, в Беларуси все запланированные к 9 мая мероприятия
— Мы изучали много вариантов. Но я пришел после изучения всей информации к такому выводу, что мы не можем отменить ни одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем. Но, естественно, с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий.
Президент добавил, что никого туда «загонять и тянуть» не будут. «Уверен, что и без настойчивых приглашений, как обычно бывает, людей много будет в Минске», сказал он.
А вот ветеранов попросили не участвовать в мероприятиях и остаться дома. Президент выразил надежду, что ветераны не обидятся на власть за то что «впервые за 20 с лишним лет не выполнят их просьбу — привезти на Парад».
О выборах: «Точно летом»
Лукашенко сказал, что выборы перенести нельзя — этого не позволяет Конституция. Дата все еще неизвестна: «
В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Беларуси должны не позднее 30 августа. Точную дату выборов депутаты должны назначить до 6 июня.
О количестве заболевших: «Чисто из-за коронавируса не помню ни одного случая гибели»
Президент уверен, что у всех умерших с COVID-19 причиной смерти стали другие заболевания.
— На вчерашний день
Лукашенко также рассказал, сколько коек занято больными коронавирусом.
— У нас, наверное, четверть только коек заняты в больницах, где мы лечим людей с коронавирусом, — сказал президент.
О ситуации с коронавирусом: «Имеем более-менее нормальную обстановку»
Говоря о пандемии и борьбе с ней в Беларуси,
— Мы же прошли и птичий, и свиной грипп, и атипичную пневмонию. Мы обучаем в вузах и готовим специалистов по этим направлениям, это дало нам возможность избежать пока плохого сценария. Не худшего, а плохого, — заметил Лукашенко.
— При нашей открытости, притом что мы ни одно предприятие, ни один магазин, ресторан не закрыли, ни один кинотеатр (это
О саммите ЕАЭС: «Можно собраться и обсудить с глазу на глаз»
На 19 мая в Минске запланирован саммит ЕАЭС. Лукашенко допускает любой его формат: «
— Готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность. Уверен, что вы с удовольствием, побывав здесь, в хорошем настроении покинете Минск, если, конечно, это позволит вам обстановка.
А видеоконференции президент Беларуси «не очень воспринимает».
— Над нами уже люди начинают смеяться. Если мы хотим серьезно обсудить вопросы, можно собраться здесь и обсудить с глазу на глаз. Пускай мы не будем огромную толпу чиновников за собой тащить, пускай там будут одна-две камеры, наши личные операторы, фотографы, которые смогут запечатлеть это событие, но мы бы встретились и поговорили здесь.
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Александр Лукашенко пообщался по видеосвязи с президентом Молдовы Игорем Додоном. Во время разговора он высказался на многие темы, которые касаются белорусов -...
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