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Ученые против самоизоляции и за естественный иммунитет
04.05.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЧисло ученых и медиков, выступающих против самоизоляции и за естественный иммунитет от COVID-19, растет. Эпидемиологи говорят, что летальность коронавируса ниже, чем у сезонного гриппа. При этом в супермаркетах, ресторанах и парикмахерских до сих пор не обнаружено инфекций, которые передаются через прикосновение.
Дэн Ямин, директор исследовательской лаборатории эпидемиологии в Тель-Авивском университете: "Новый коронавирус едва ли опасен для большей части населения. Быстрый естественный иммунитет должен стать целью. Деньги лучше потратить на здравоохранение, чем на компенсацию ущерба от самоизоляции".
Александр Кекуле, микробиолог и эпидемиолог (Германия): "Я призываю положить конец самоизоляции, поскольку она наносит больший ущерб, чем сам вирус. Для людей моложе 50 лет тяжелое течение болезни или смерть очень и очень маловероятны. У населения в целом должен развиться быстрый иммунитет, в то время как группы риска должны быть защищены. Нельзя ждать вакцины, создание которой займет не менее 6-12 месяцев, но нужно найти способ жить с вирусом".
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Число ученых и медиков, выступающих против самоизоляции и за естественный иммунитет от COVID-19, растет. Эпидемиологи говорят, что летальность коронавируса ниже, чем у...
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