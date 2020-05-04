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Ученые против самоизоляции и за естественный иммунитет

04.05.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Число ученых и медиков, выступающих против самоизоляции и за естественный иммунитет от COVID-19, растет. Эпидемиологи говорят, что летальность коронавируса ниже, чем у сезонного гриппа. При этом в супермаркетах, ресторанах и парикмахерских до сих пор не обнаружено инфекций, которые передаются через прикосновение.

Дэн Ямин, директор исследовательской лаборатории эпидемиологии в Тель-Авивском университете: "Новый коронавирус едва ли опасен для большей части населения. Быстрый естественный иммунитет должен стать целью. Деньги лучше потратить на здравоохранение, чем на компенсацию ущерба от самоизоляции".

Александр Кекуле, микробиолог и эпидемиолог (Германия): "Я призываю положить конец самоизоляции, поскольку она наносит больший ущерб, чем сам вирус. Для людей моложе 50 лет тяжелое течение болезни или смерть очень и очень маловероятны. У населения в целом должен развиться быстрый иммунитет, в то время как группы риска должны быть защищены. Нельзя ждать вакцины, создание которой займет не менее 6-12 месяцев, но нужно найти способ жить с вирусом".

 
 
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Число ученых и медиков, выступающих против самоизоляции и за естественный иммунитет от COVID-19, растет. Эпидемиологи говорят, что летальность коронавируса ниже, чем у...
 
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