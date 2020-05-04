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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые против самоизоляции и за естественный иммунитет Число ученых и медиков, выступающих против самоизоляции и за естественный иммунитет от COVID-19, растет. Эпидемиологи говорят, что летальность коронавируса ниже, чем у...

Число ученых и медиков, выступающих против самоизоляции и за естественный иммунитет от COVID-19, растет. Эпидемиологи говорят, что летальность коронавируса ниже, чем у сезонного гриппа. При этом в супермаркетах, ресторанах и парикмахерских до сих пор не обнаружено инфекций, которые передаются через прикосновение.