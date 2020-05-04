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Минздрав: Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась

04.05.2020 22:26 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Как сообщил Минздрав в своем телеграм-канале, ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизирована. Эпидситуацию, которая сейчас складывается в областном центре, можно назвать "плавный уход с плато". Это позволяет системе здравоохранения провести поэтапный вывод некоторых непрофильных больниц из оказания медицинской помощи больным с COVID-19 и пневмониями.
Так следующие две недели в Витебске будет вестись поэтапная санобработка больниц, которые в начале весны приняли на себя основные потоки пациентов с коронавирусной инфекцией, тяжелыми формами других респираторных заболеваний и пневмониями. За то время, пока часть зданий и корпусов будут подвергнуты дезинфекционной обработке по типу заключительной дезинфекции, медицинский персонал получит возможность для более полноценного отдыха, коечный фонд будет перепрофилирован и часть медицинских учреждений вернется к прежнему режиму работы.
Стабилизирована ситуация не только в Витебске, но и в ряде районов области, в том числе - в Докшицком, Бешенковичском, Шумилинском, Лиозненском, Поставском районах.

 
Теги: Витебск
 
 
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Как сообщил Минздрав в своем телеграм-канале, ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизирована. Эпидситуацию, которая сейчас складывается в областном...
 
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