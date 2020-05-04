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Минздрав заявил о стабилизации ситуации в Витебске с COVID-19 и пневмониями
05.05.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Эпидемиологическую ситуацию в Витебске в Минздраве называют «плавный уход с плато». В городе планируют поэтапно выводить с оказания помощи больным с коронавирусом некоторые непрофильные больницы.
«Следующие две недели в Витебске будет вестись поэтапная санобработка больниц, которые в начале весны приняли на себя основные потоки пациентов с COVID-19, тяжелыми формами других респираторных инфекций и пневмониями», - заявили в Минздраве.
Сегодня освобождено одно из зданий Витебского областного клинического центра (Железнодорожная больница), 5-6 мая будет освобожден весь центр. Оттуда выписали большинство пациентов, остальные переведены в другие больницы. Госпитализировать в клинический центр до конца недели не будут, чтобы медработники отдохнули и подготовить больницу к госпитализации пациентов с респираторными инфекциями и пневмониями,
«Общая ситуация по выявлению новых пациентов позволяет прогнозировать спад заболеваемости, что дает возможность провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города», - заявили в ведомстве.
8 мая планируется начать санобработку Витебского областного клинического противотуберкулезного диспансера, отделений городской центральной клинической больницы, затем больница №1, хирургический корпус онкодиспансера и др.
В Минздраве заявили о стабилизации ситуации в пять районах области: Докшицком, Бешенковичском, Шумилинском, Лиозненском, Поставском.
«Благодаря самоотверженной и профессиональной работе медицинских работников и принимаемым организационным мерам, в целом по области обстановка остается контролируемой», - заключили в Минздраве.
По информации Минздрава, в стране на 4 мая
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Эпидемиологическую ситуацию в Витебске в Минздраве называют «плавный уход с плато». В городе планируют поэтапно выводить с оказания помощи больным с...
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