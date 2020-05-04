ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минздрав заявил о стабилизации ситуации в Витебске с COVID-19 и пневмониями

05.05.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Эпидемиологическую ситуацию в Витебске в Минздраве называют «плавный уход с плато». В городе планируют поэтапно выводить с оказания помощи больным с коронавирусом некоторые непрофильные больницы.

«Следующие две недели в Витебске будет вестись поэтапная санобработка больниц, которые в начале весны приняли на себя основные потоки пациентов с COVID-19, тяжелыми формами других респираторных инфекций и пневмониями», - заявили в Минздраве.

Сегодня освобождено одно из зданий Витебского областного клинического центра (Железнодорожная больница), 5-6 мая будет освобожден весь центр. Оттуда выписали большинство пациентов, остальные переведены в другие больницы. Госпитализировать в клинический центр до конца недели не будут, чтобы медработники отдохнули и подготовить больницу к госпитализации пациентов с респираторными инфекциями и пневмониями, сообщается в официальном Телеграм-канале Минздрава.

«Общая ситуация по выявлению новых пациентов позволяет прогнозировать спад заболеваемости, что дает возможность провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города», - заявили в ведомстве.

8 мая планируется начать санобработку Витебского областного клинического противотуберкулезного диспансера, отделений городской центральной клинической больницы, затем больница №1, хирургический корпус онкодиспансера и др.

В Минздраве заявили о стабилизации ситуации в пять районах области: Докшицком, Бешенковичском, Шумилинском, Лиозненском, Поставском.

«Благодаря самоотверженной и профессиональной работе медицинских работников и принимаемым организационным мерам, в целом по области обстановка остается контролируемой», - заключили в Минздраве.

По информации Минздрава, в стране на 4 мая зарегистрировано 17489 случаев инфицирования COVID-19, это – 8,2% от числа проведенных тестов.

Пик пандемии коронавируса в Беларуси медики прогнозируют на 20 мая, окончание – на 14 августа.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эпидемиологическую ситуацию в Витебске в Минздраве называют «плавный уход с плато». В городе планируют поэтапно выводить с оказания помощи больным с...
 
Новости дня
Новости
 
Минздрав: Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика