Минздрав заявил о стабилизации ситуации в Витебске с COVID-19 и пневмониями

Эпидемиологическую ситуацию в Витебске в Минздраве называют «плавный уход с плато». В городе планируют поэтапно выводить с оказания помощи больным с коронавирусом некоторые непрофильные больницы.

«Следующие две недели в Витебске будет вестись поэтапная санобработка больниц, которые в начале весны приняли на себя основные потоки пациентов с COVID-19, тяжелыми формами других респираторных инфекций и пневмониями», - заявили в Минздраве.

Сегодня освобождено одно из зданий Витебского областного клинического центра (Железнодорожная больница), 5-6 мая будет освобожден весь центр. Оттуда выписали большинство пациентов, остальные переведены в другие больницы. Госпитализировать в клинический центр до конца недели не будут, чтобы медработники отдохнули и подготовить больницу к госпитализации пациентов с респираторными инфекциями и пневмониями, сообщается в официальном Телеграм-канале Минздрава.

«Общая ситуация по выявлению новых пациентов позволяет прогнозировать спад заболеваемости, что дает возможность провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города», - заявили в ведомстве.

8 мая планируется начать санобработку Витебского областного клинического противотуберкулезного диспансера, отделений городской центральной клинической больницы, затем больница №1, хирургический корпус онкодиспансера и др.

В Минздраве заявили о стабилизации ситуации в пять районах области: Докшицком, Бешенковичском, Шумилинском, Лиозненском, Поставском.

«Благодаря самоотверженной и профессиональной работе медицинских работников и принимаемым организационным мерам, в целом по области обстановка остается контролируемой», - заключили в Минздраве.

По информации Минздрава, в стране на 4 мая зарегистрировано 17489 случаев инфицирования COVID-19 , это – 8,2% от числа проведенных тестов.