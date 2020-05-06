В Беларуси 19 255 человек с коронавирусом – Минздрав

Источник материала: Горецкий вестник

На 6 мая в Беларуси зарегистрированы 19 255 человек с положительным анализом на COVID-19, сообщает Минздрав. Прирост — 905 случаев за сутки.





Выздоровели и выписаны 4388 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 112 пациентов.

Число зараженных составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 220 045 тестов.