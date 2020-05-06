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В Беларуси 19 255 человек с коронавирусом – Минздрав
06.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На 6 мая в Беларуси зарегистрированы 19 255 человек с положительным анализом на COVID-19,
Выздоровели и выписаны 4388 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 112 пациентов.
Число зараженных составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 220 045 тестов.
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На 6 мая в Беларуси зарегистрированы 19 255 человек с положительным анализом на COVID-19, сообщает Минздрав. Прирост — 905 случаев за сутки. Выздоровели и выписаны 4388...
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