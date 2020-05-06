ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Литва направила Беларуси ноту в связи с завозом на БелАЭС ядерного топлива. Беспокоит и парад

06.05.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Литва направила в Беларусь ноту в связи с завозом на БелАЭС партии ядерного топлива для первого энергоблока. В Литве призывают уделить первостепенное внимание безопасности над графиком строительства станции и не подвергать опасности своих или чужих граждан. Об этом министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил в телефонном разговоре с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.


— Рекомендации международных институтов, касающиеся безопасности электростанции, должны быть выполнены до начала эксплуатации электростанции. Поэтому мы призываем Беларусь не загружать ядерное топливо до тех пор, пока все рекомендации международных экспертов не будут выполнены. Мы договорились регулярно консультироваться по всем этим вопросам, — цитирует Линкявичюса пресс-служба МИД Литвы.

Министерство иностранных дел Литвы также направило в Беларусь ноту с настоятельным призывом уделить первостепенное внимание безопасности над графиком строительства и не подвергать опасности своих или чужих граждан.

Как подчеркивается в сообщении МИД Литвы, конструктивным шагом в этом направлении, которого ожидают Литва и Европейский союз, станет приостановка пусковой работы и срочная организация официального обзора экспертов ЕС по выполнению стресс-тестов Национального плана действий Беларуси и немедленное принятие группы международных экспертов для мониторинга процесса.

Во время беседы с Макеем Линкявичюс также выразил обеспокоенность по поводу быстрого распространения COVID-19 в Беларуси.

— Мы встревожены ситуацией с распространением коронавируса. Мы призываем вас принять во внимание все рекомендации Всемирной организации здравоохранения, как в отношении введения карантина, так и планируемого парада 9 мая в Минске. Кроме того, Беларусь просит поддержки финансовых учреждений в борьбе с COVID-19, и поэтому необходимо правильно использовать эти средства. Это важно не только для граждан Беларуси, но и для борьбы с пандемией коронавируса во всем регионе, — сказал Линас Линкявичюс.

Напомним, 6 мая на площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока.

27 апреля президент Литвы Гитанас Науседа пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время беседы он попросил Украину пересмотреть вопрос о покупке электроэнергии с БелАЭС. Через два дня глава МИД Литвы Линас Линкявичюс попросил поддержки у заместителя госсекретаря США по поводу БелАЭС.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Литве призывают уделить первостепенное внимание безопасности над графиком строительства станции и не подвергать опасности своих или чужих граждан.
 
Новости дня
Новости
 
«18 лет отдал скорой помощи». В Минске умер 38-летний фельдшер, у него был COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика