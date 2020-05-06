Литва направила Беларуси ноту в связи с завозом на БелАЭС ядерного топлива. Беспокоит и парад

Источник материала: Tut.by

Литва направила в Беларусь ноту в связи с завозом на БелАЭС партии ядерного топлива для первого энергоблока. В Литве призывают уделить первостепенное внимание безопасности над графиком строительства станции и не подвергать опасности своих или чужих граждан. Об этом министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил в телефонном разговоре с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.





— Рекомендации международных институтов, касающиеся безопасности электростанции, должны быть выполнены до начала эксплуатации электростанции. Поэтому мы призываем Беларусь не загружать ядерное топливо до тех пор, пока все рекомендации международных экспертов не будут выполнены. Мы договорились регулярно консультироваться по всем этим вопросам, — цитирует Линкявичюса пресс-служба МИД Литвы .

Министерство иностранных дел Литвы также направило в Беларусь ноту с настоятельным призывом уделить первостепенное внимание безопасности над графиком строительства и не подвергать опасности своих или чужих граждан.

Как подчеркивается в сообщении МИД Литвы, конструктивным шагом в этом направлении, которого ожидают Литва и Европейский союз, станет приостановка пусковой работы и срочная организация официального обзора экспертов ЕС по выполнению стресс-тестов Национального плана действий Беларуси и немедленное принятие группы международных экспертов для мониторинга процесса.

Во время беседы с Макеем Линкявичюс также выразил обеспокоенность по поводу быстрого распространения COVID-19 в Беларуси.

— Мы встревожены ситуацией с распространением коронавируса. Мы призываем вас принять во внимание все рекомендации Всемирной организации здравоохранения, как в отношении введения карантина, так и планируемого парада 9 мая в Минске. Кроме того, Беларусь просит поддержки финансовых учреждений в борьбе с COVID-19, и поэтому необходимо правильно использовать эти средства. Это важно не только для граждан Беларуси, но и для борьбы с пандемией коронавируса во всем регионе, — сказал Линас Линкявичюс.

Напомним, 6 мая на площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока.

27 апреля президент Литвы Гитанас Науседа пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время беседы он попросил Украину пересмотреть вопрос о покупке электроэнергии с БелАЭС. Через два дня глава МИД Литвы Линас Линкявичюс попросил поддержки у заместителя госсекретаря США по поводу БелАЭС.