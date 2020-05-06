«18 лет отдал скорой помощи». В Минске умер 38-летний фельдшер, у него был COVID-19

Источник материала: Tut.by

В конце апреля фельдшер скорой Алексей почувствовал себя плохо, обратился в поликлинику, и ему сразу диагностировали двустороннюю пневмонию, еще через несколько дней — коронавирус. 5 мая мужчина скончался в больнице. Его жена рассказывает TUT.BY, мужа разрешили похоронить без кремации, но на кладбище она не сможет поехать: женщина вместе с детьми в изоляции, семья ждет анализы на COVID-19.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Первые дни я разговаривала с мужем чуть ли не каждый час, когда ему стало совсем плохо, сказал: «Ты уже не звони, мне тяжело разговаривать». А третьего мая… — на том конце провода Олеся начинает плакать. — Его перевели в реанимацию, говорили, все стабильно. А что было там — не знаю, телефона уже не было.

38-летний Алексей уже много лет работал на 6-й подстанции скорой медицинской помощи в Минске. Как рассказывает его жена Олеся, 21 апреля мужчина после отпуска вышел на работу, через неделю почувствовал себя плохо.

— 29 апреля Алексей пошел в поликлинику на прием, думал взять больничный, был редкий кашель, температура до 38. Я бы даже не подумала, что там что-то серьезное, судя по кашлю. В поликлинике сделали флюорографию — двусторонняя пневмония, — рассказывает Олеся.

В тот же день Алексея госпитализировали в 1-ю минскую больницу, сделали КТ и взяли мазки на коронавирус.

— Мы общались по телефону, муж рассказывал, в палату заходят только медсестры, приносят таблетки, врачей не было. Он не понимал, с кем разговаривать. Я связалась с заведующей подстанцией, где работает Алексей: «Нужно же что-то делать, ему все хуже и хуже». Она набрала больницу, там ответили, что все делают. А супруг говорил: ему не ставили капельницы, не делали уколы. Я сама повезла в больницу импортные антибиотики, — вспоминает Олеся.

По ее словам, 2 мая стал известен результат на коронавирус, он был положительным. В тот же день мужчина почувствовал себя хуже, а через три дня скончался в реанимации.

— Алексей, конечно, заболел на работе, успел отработать три смены. Сейчас мы с детьми дома, у нас взяли мазки на коронавирус, ждем результаты. Раз нам выходить на улицу нельзя, вопросами похорон занимается ритуальное бюро. Мужа разрешили не кремировать, гроб сразу отвезут на кладбище, и там можно будет попрощаться. Я поехать не смогу, на похоронах будет мама и брат Алексея, — говорит Олеся. — Муж 18 лет отдал скорой…

У Алексея осталось двое детей. Если в справке о смерти фельдшера будет указано, что он умер от коронавируса, профсоюз выплатит семье 5 тысяч рублей. От каких-либо комментариев руководство 6-й подстанции отказалось и перенаправило в Минздрав.

Случаи смерти медиков, у которых был COVID-19 и/или пневмония

3 апреля умерла 47-летняя медсестра Витебской городской клинической больницы № 1 Светлана Киселева: она лечилась от тяжелой двусторонней пневмонии вирусно-бактериального генеза.

8 апреля в реанимации 2-й клинической больницы Борисова умер фельдшер скорой помощи Василий Липилин. По информации его коллеги, у Василия была двусторонняя пневмония и положительный результат теста на коронавирус.

20 апреля TUT.BY сообщил о смерти 41-летней медсестры из Витебской областной клинической больницы Надежды Фоминой: у нее была пневмония с коронавирусом.

20 апреля в Минске умерла 56-летняя медсестра больницы скорой помощи Наталья Шматко. Сын сообщил onliner.by , что у матери был выявлен коронавирус.

В Докшицах 21 апреля умерла от пневмонии 45-летняя медсестра Оксана Радкевич. Она работала в детской консультации центральной районной больницы. У женщины была пневмония, она лежала на искусственной вентиляции легких. О том, выявлен ли у медсестры коронавирус, у редакции данных нет.

28 апреля в Барановичах умерла 54-летняя Елена Пашко — врач городской поликлиники № 3. Она лечилась от пневмонии. Медицинских документов, где была бы указана точная причина смерти врача, в администрации на момент общения с TUT.BY не было, как не было и результата ее теста на коронавирус.

28 апреля умер 56-летний врач ультразвуковой диагностики Илья Лемеза. Он жил в Дзержинском районе, работал в нескольких частных медицинских центрах в Минске. У врача была пневмония, тест на коронавирус у него не брали.

30 апреля в Любани умер 54-летний врач-рентгенолог Леонид Савич, у которого был подтвержденный COVID-19.