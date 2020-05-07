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«Во всем мире кризис. Это неизбежно ведет к падению цен». Эксперты о влиянии пандемии и свертывании кредитования на минскую вторичку
07.05.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | realt.by
Источник материала: realt.by
«Во всем мире идет кризис, и пандемия его усиливает»
Председатель совета Белорусской ассоциации «Недвижимость», директор АН «Мольнар» Анатолий Звездин:
- Анатолий Звездин обращает внимание на то, что по статистике Национального кадастрового агентства в марте на рынке жилья в столице было совершено 1324 сделки, в апреле 607 (но это не окончательная цифра за апрель, - прим. ред.). Это с учетом того, что в прошлом месяце к покупке квартир можно было привлекать кредиты сначала у семи, а потом у пяти банков, хоть и по более высоким процентным ставкам по отношению к началу года.
- Как видим, рынок уже упал более чем на 50%, - уточняет Анатолий Звездин.
Эксперт полагает, что когда крупнейший банк страны вводит мораторий на кредитование покупки квартир, то по законам экономики ограничение денежных средств ведет к уменьшению спроса, а в итоге к падению цен, которое уже началось на вторичном рынке.
- Строительство жилья нельзя остановить. Оно связано с работой самих строительных организаций, поставщиков стройматериалов, оборудования, логистикой и другими процессами. Поэтому Беларусбанк сохранил кредитование строящегося жилья. Но цены на вторичном рынке будут падать и дальше. Через какое-то время некоторые покупатели уйдут с «первички» на «вторичку». Чтобы удержать потребителей, застройщикам придется снижать цены и увеличивать количество акций на продажу жилья, - высказывает свою точку зрения эксперт.
В то же время Анатолий Звездин считает, что свертывание кредитования – это не основной фактор, который приведет к снижению цен.
- Все зависит от экономики и доходов населения, - заключает эксперт. – Люди понимают, что во всем мире идет кризис, и пандемия его усиливает. Это неизбежно ведет к падению цен на все товары, сырье и услуги. Но, например, кризис 2008-2009 годов показал, что, несмотря на падение экономики, сделки совершались, и рынок быстро нашел баланс спроса и предложения. Жилье – это товар, и цена на него определяется спросом и предложением. Если спрос будет сокращаться, а предложение начнет увеличиваться – значит, цены будут падать. Но люди, которые нуждаются в жилье, будут его покупать. Жизнь не остановится.
Говоря о риэлтерских компаниях, председатель совета БелАН сказал, что в сложившихся условиях всем работать будет непросто.
- Думаю, что будут появляться новые формы и инструменты обслуживания потребителей с использованием цифровых технологий. Жизнь уже показала, что надо идти в ногу со временем и быстро внедрять их в практику. Любой кризис – это начало чего-то нового, - дополняет Анатолий Звездин. – Будем учиться работать в новых условиях. Пока никто не знает, где будет дно, и когда мы оттолкнемся от него. Но то, что агентствам придется менять свою работу, это очевидно.
«Апрель был сложным, и в ближайшие полгода рынку легче не будет»
Заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья АН «Твоя столица» Светлана Куделко:
Светлана Куделко говорит о том, что апрель был сложным для всего рынка недвижимости, в том числе для «вторички». Резкий рост курса доллара, а затем пандемия повлияли на настроения и поведение людей. Они были в замешательстве, не понимали и не знали, как себя вести и что делать дальше.
- Сейчас мы видим, что курс доллара по отношению к национальной валюте несколько стабилизировался, и мы научились защищаться от коронавируса. Это позволило нам более уверенно смотреть в завтрашний день, - уточняет эксперт.
В то же время заместитель директора агентства отмечает, что, несмотря на негативные тенденции, сделки проходили, и эксклюзивные договоры заключались. Количество объектов, выставляемых продавцами на продажу, выросло. Но покупатели находились в более сложной ситуации.
Как известно, с 1 мая ОАО «АСБ «Беларусбанк» приостановил выдачу кредитов на покупку жилья.
- Конечно, это грустное для всех событие, - говорит Светлана Куделко.
Она рассказывает, что на вторичном рынке с привлечением кредитов всегда покупалось, как правило, порядка 30-40% квартир, из них около 70% - с помощью кредитных ресурсов Беларусбанка. В апреле такая пропорция привлечения заемных средств банков сохранилась. Но объем реальных сделок существенно уменьшился, а вместе с ним и общий размер кредитных ресурсов.
- Но «первичка» по-прежнему кредитуется. Это радует, потому что будущие новоселы тоже очень активно используют кредитные средства банков при строительстве жилья, - дополняет эксперт.
Что касается вторичного рынка, то Светлана Куделко обращает внимание на то, что сейчас, при необходимости, покупатели могут обращаться за кредитами в другие банки, которые предоставляют их под такую же ставку, как в последнее время и Беларусбанк, - 14,09 %.
Оценивая ситуацию, которая сложилась на рынке в первые дни мая, эксперт не исключает, что покупательская активность на рынке в этом месяце, по сравнению с апрелем, вырастет.
- Наша компания очень быстро внедряет в работу онлайн-технологии и благодаря им переходит на работу с потребителями дистанционно. Мы онлайн общаемся с клиентами и онлайн показываем квартиры. Мы все оснащены средствами защиты, что позволяет нашим специалистам также непосредственно контактировать с людьми, выезжать на показы и вести переговоры. Жизнь не остановилась, - дополняет Светлана Куделко.
Заместитель директора риэлтерской компании подтверждает, что на рынке идет процесс медленного снижения цен. Покупатели хотят купить квартиру дешевле, а продавцы желают продать жилое помещение еще по вчерашним ценам. Но они находят компромисс.
Эксперт говорит о том, что в апреле реальная цена квадратного метра однокомнатных квартир типовых потребительских качеств составила 1350 долларов США, двухкомнатных – 1200, а в марте на «однушки» она была зафиксирована на отметке 1430, на «двушки» 1300 долларов США.
- Экономическая, эпидемиологическая и кредитная ситуация складывается таким образом, что цены будут падать и дальше, и в ближайшие полгода рынку легче не будет, - уточняет эксперт.
«Временная приостановка кредитования «вторички» Беларусбанком не окажет сильного влияния на рынок»
Председатель совета директоров ООО «Центр недвижимости „Пакодан“» Павел Кузнецов:
Эксперт обращает внимание на то, что с 1 мая Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на
- Но ничего критического в этом нет. Надо понимать, что банки работают в условиях возникновения возможных рисков и должны их предугадывать и просчитывать. На рынке есть предложения в других банках. Мы оперативно связались с директорами наших офисов в регионах, где активно работает Беларусбанк. Нам сказали, что ничего страшного не произошло. Потребители и в Минске, и в других городах активно кредитуются и в иных банках, - говорит Павел Кузнецов. – О приостановлении кредитования и раньше заявляли некоторые банки. Поэтому временная приостановка кредитования «вторички» ведущим банком страны не окажет сильного влияния на рынок.
Эксперт также говорит о том, что боязнь заразиться каронавирусом и связанные с этим экономические и валютные потрясения непосредственно сказались на ситуации на рынке.
- Рынок, конечно, не замер, но объемы сократились. Люди напуганы, они не понимают, что будет дальше, как быстро восстановится экономика и когда они вернутся к прежней жизни. Если в начале апреля мы еще завершали сделки, по которым работали в марте, то в конце месяца почувствовали влияние всех негативных факторов, - дополняет эксперт.
Он говорит о том, что сложно давать какие-то прогнозы. Все будет зависеть от того, как быстро начнет восстанавливаться экономика в России и других странах.
- В любые кризисные времена при снижении спроса цены начинают падать на всех рынках. Не исключаю, что это произойдет и на рынке недвижимости. Всегда есть периоды, когда на рынке надувается пузырь, а потом он лопается - и цена опускается. Потом снова начинает расти спрос, а вместе с ним и цена. Какое-то снижение цены и сейчас будет, и оно уже произошло, - высказывает свою точку зрения эксперт.
На вопрос, могут ли во время коронакризиса цены на вторичном рынке стать ниже, чем на первичном, он отвечает:
- Такая ситуация вполне может произойти. Это нормально. На вторичном рынке продается бэушное жилье. Новое априори должно стоить дороже. Сегодня застройщики предлагают интересные программы, когда можно
В целом эксперт считает, что скоро рынок недвижимости начнет восстанавливаться.
- Европа уже постепенно открывает границы, хотя перемещение пока разрешено внутри своих стран. Думаю, скоро будет открытие и внешних границ. Соответственно уже начнется какое-то движение товаров, услуг, капиталов, и рынок начнет восстанавливаться, - высказывает свою точку зрения Павел Кузнецов. – Особенность этого кризиса, в отличие от предыдущих, которые мы уже переживали, заключается в том, что они были чисто финансовыми. Сейчас кризис осложняется пандемией и переживанием людей за свое здоровье и жизнь.
Эксперт полагает, что не все агентства недвижимости выживут в сложившихся условиях. Кому-то, наверное, придется уйти с рынка. Но крупные риэлтерские компании останутся.
Павел Кузнецов также рассказывает, что в Центре недвижимости «Пакодан» разработаны антикризисные программы, например, такие, как «Многоступенчатые обмены», «Сотовые продажи», но ни одна из них пока не вводилась.
- Хотя мы на всякий случай просчитали риски, подготовились к возможному введению этих программ, - уточняет эксперт.
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«Во всем мире кризис. Это неизбежно ведет к падению цен». Эксперты о влиянии пандемии и свертывании кредитования на минскую вторичку
В апреле на минском вторичном рынке жилья резко сократилось количество сделок. На фоне снижения спроса стали падать и цены. Коронакризис, резкий рост курса...
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