«Во всем мире кризис. Это неизбежно ведет к падению цен». Эксперты о влиянии пандемии и свертывании кредитования на минскую вторичку

- Анатолий Звездин обращает внимание на то, что по статистике Национального кадастрового агентства в марте на рынке жилья в столице было совершено 1324 сделки, в апреле 607 (но это не окончательная цифра за апрель, - прим. ред.). Это с учетом того, что в прошлом месяце к покупке квартир можно было привлекать кредиты сначала у семи, а потом у пяти банков, хоть и по более высоким процентным ставкам по отношению к началу года.

- Как видим, рынок уже упал более чем на 50%, - уточняет Анатолий Звездин.

Эксперт полагает, что когда крупнейший банк страны вводит мораторий на кредитование покупки квартир, то по законам экономики ограничение денежных средств ведет к уменьшению спроса, а в итоге к падению цен, которое уже началось на вторичном рынке.

- Строительство жилья нельзя остановить. Оно связано с работой самих строительных организаций, поставщиков стройматериалов, оборудования, логистикой и другими процессами. Поэтому Беларусбанк сохранил кредитование строящегося жилья. Но цены на вторичном рынке будут падать и дальше. Через какое-то время некоторые покупатели уйдут с «первички» на «вторичку». Чтобы удержать потребителей, застройщикам придется снижать цены и увеличивать количество акций на продажу жилья, - высказывает свою точку зрения эксперт.

В то же время Анатолий Звездин считает, что свертывание кредитования – это не основной фактор, который приведет к снижению цен.

- Все зависит от экономики и доходов населения, - заключает эксперт. – Люди понимают, что во всем мире идет кризис, и пандемия его усиливает. Это неизбежно ведет к падению цен на все товары, сырье и услуги. Но, например, кризис 2008-2009 годов показал, что, несмотря на падение экономики, сделки совершались, и рынок быстро нашел баланс спроса и предложения. Жилье – это товар, и цена на него определяется спросом и предложением. Если спрос будет сокращаться, а предложение начнет увеличиваться – значит, цены будут падать. Но люди, которые нуждаются в жилье, будут его покупать. Жизнь не остановится.

Говоря о риэлтерских компаниях, председатель совета БелАН сказал, что в сложившихся условиях всем работать будет непросто.

- Думаю, что будут появляться новые формы и инструменты обслуживания потребителей с использованием цифровых технологий. Жизнь уже показала, что надо идти в ногу со временем и быстро внедрять их в практику. Любой кризис – это начало чего-то нового, - дополняет Анатолий Звездин. – Будем учиться работать в новых условиях. Пока никто не знает, где будет дно, и когда мы оттолкнемся от него. Но то, что агентствам придется менять свою работу, это очевидно.