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КХЛ останется в этом сезоне без чемпиона

07.05.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обладателя Кубка Гагарина тоже определять не будут



Континентальная хоккейная лига в связи с досрочным прекращением сезона-2019/2020 приняла решение не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина, сообщается на официальном сайте.

В соответствии с регламентом КХЛ в сезоне-2019/2020 проводилось единое соревнование: Чемпионат Континентальной хоккейной лиги – Чемпионат России по хоккею среди мужских команд, состоящее из двух этапов. 

По итогам первого этапа определялся победитель регулярного чемпионата и 16 команд-участниц второго этапа. По итогам второго этапа (плей-офф) должен был определиться обладатель Кубка Гагарина, чемпион России и призёры чемпионата.

В связи с принятыми органами государственной власти постановлениями, направленными на предотвращение пандемии коронавируса, второй этап чемпионата был прерван после стадии 1/4 финала конференций. После этого лигой было принято решение о его досрочном завершении.

В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призёров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. 


Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона 2019/2020 и призёров чемпионата КХЛ, не существует.

В связи с этим лигой принято решение утвердить итоговую таблицу чемпионата КХЛ-2019/2020 исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место 1-8.

Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ в соответствии с пунктами 7-8 статьи 24 спортивного регламента КХЛ.

На утверждение совета директоров ООО «КХЛ» будет вынесена поправка в регламент КХЛ об особом порядке, устанавливаемом Федерацией хоккея России, для определения чемпиона России по хоккею, а также серебряного и бронзового призёров Чемпионата России по хоккею в сезоне-2019/2020.
 
 
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Обладателя Кубка Гагарина тоже определять не будут
 
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