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Выборы президента в Беларуси назначены на 9 августа
08.05.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента приняли на заседании 8 мая депутаты Палаты представителей.
О повестке дня Палаты представителей
Предстоящая избирательная кампания будет проходить в непростых условиях, поэтому при определении даты проведения выборов важно не только соблюсти сроки, установленные Конституцией, но и учитывать, насколько эта дата является удобной для избирателей, заявила депутатам глава ЦИК Лидия Ермошина. Она предложила провести голосование 9 августа.
«Перенесение выборов на последнее воскресенье, 30 августа, может повлечь упреки в том, что власть с самого начала планирует завершить выборы в первом туре и даже не предусматривает возможности голосования через две недели», - отметила Лидия Ермошина. Сроки проведения второго тура в таком случае будут выходить за оговоренные в Конституции сроки.
Нужно отметить, что со времени избрания главой Беларуси Александра Лукашенко в Беларуси не было ни одного второго тура на президентских выборах.
По словам главы ЦИК, на проведение кампании планируется потратить 36,8 млн. рублей,
Депутаты согласились с предложенной Ермошиной датой.
Центризбирком проведет сегодня заседание, на котором рассмотрит календарный план президентских выборов. Лидия Ермошина обратила внимание, что из-за эпидемиологической ситуации ЦИК впервые будет проводить заседание без прессы и наблюдателей,
В августе прошлого года глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина
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Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента приняли на заседании 8 мая депутаты Палаты представителей.
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