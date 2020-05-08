Выборы президента в Беларуси назначены на 9 августа

Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента приняли на заседании 8 мая депутаты Палаты представителей.

О повестке дня Палаты представителей стало известно накануне . Журналистов негосударственных СМИ для освещения мероприятия не аккредитовали.

Предстоящая избирательная кампания будет проходить в непростых условиях, поэтому при определении даты проведения выборов важно не только соблюсти сроки, установленные Конституцией, но и учитывать, насколько эта дата является удобной для избирателей, заявила депутатам глава ЦИК Лидия Ермошина. Она предложила провести голосование 9 августа.

«Перенесение выборов на последнее воскресенье, 30 августа, может повлечь упреки в том, что власть с самого начала планирует завершить выборы в первом туре и даже не предусматривает возможности голосования через две недели», - отметила Лидия Ермошина. Сроки проведения второго тура в таком случае будут выходить за оговоренные в Конституции сроки.

Нужно отметить, что со времени избрания главой Беларуси Александра Лукашенко в Беларуси не было ни одного второго тура на президентских выборах.

По словам главы ЦИК, на проведение кампании планируется потратить 36,8 млн. рублей, сообщается на сайте Палаты представителей.

Депутаты согласились с предложенной Ермошиной датой.

Центризбирком проведет сегодня заседание, на котором рассмотрит календарный план президентских выборов. Лидия Ермошина обратила внимание, что из-за эпидемиологической ситуации ЦИК впервые будет проводить заседание без прессы и наблюдателей, передает БелТА.