Стрим Дня Победы в Слуцке. Самое главное

Источник материала: Слуцк Город

75-летие Победы в Слуцке отметили без массовых мероприятий. Поэтому в нынешнем году SlutskGorod решил не делать стандартный фоторепортаж, а провести прямой эфир основной части программы - возложения цветов - от начала до конца. Так, чтобы случчане смогли хотя бы виртуально поприсутствовать на празднике и прикоснуться к его духу.

Возложение цветов началось с памятника узникам Слуцкого гетто у районной библиотеки, там с первым словом выступил председатель Слуцкого райисполкома.

— То, что мы плачемся, трудности у нас определённые, в том числе эта ситуация, связанная с коронавирусом, [...] это и рядом даже не стояло с тем, что выпало на долю этих людей, наших дедов, прадедов, — сказал Андрей Янчевский. Он добавил: мы обязаны помнить и чтить то, что они отстояли наше право на жизнь.

Затем чиновники возложили цветы у памятника воинам-освободителям у Центра детского творчества, памятникам Жукову и воинам-интернационалистам на улице 14-ти Партизан.

Основная часть мероприятия планировалась на мемориальном комплексе. Там представители райисполкома и некоторых организаций провели небольшой митинг с минутой молчания и возложили цветы к символическому вечному огню. Ветеранов на «комплексе» в этом году не было - их поздравили дома.



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