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Тренировки дзержинского «Арсенала» отменены. На следующей неделе всем игрокам, тренерам и работникам команды будут проведены тесты на COVID-19
09.05.2020 13:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В дзержинском «Арсенале»
Как рассказали в клубе, игрок почувствовал недомогание в пятницу утром. У него была высокая температура и ломота. При этом потери обоняния не было. В обычное время он бы просто обратился к врачу, но сейчас в клубе решили перестраховаться и сообщили в
Сейчас тренировки
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Тренировки дзержинского «Арсенала» отменены. На следующей неделе всем игрокам, тренерам и работникам команды будут проведены тесты на COVID-19
В дзержинском «Арсенале» подтвердили информацию о том, что у одного из игроков подозрение на коронавирус.
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