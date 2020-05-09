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Появилось видео, как игроки в Корее приветствовали друг друга вместо рукопожатий
09.05.2020 13:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В субботу, 9 мая, возобновились матчи второго по силе дивизиона первенства Южной Кореи.
В сети появилось видео, как футболисты поприветствовали друг друга перед началом игры. Вместо традиционных рукопожатий они поклонились друг другу и похлопали друг друга по рукам, стараясь сохранять дистанцию.
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