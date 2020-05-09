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Появилось видео, как игроки в Корее приветствовали друг друга вместо рукопожатий

09.05.2020 13:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В субботу, 9 мая, возобновились матчи второго по силе дивизиона первенства Южной Кореи.

«Сувон Сити» на своем поле уступил «Тэчжон Ситизен» (1:2). Игра прошла без зрителей.

В сети появилось видео, как футболисты поприветствовали друг друга перед началом игры. Вместо традиционных рукопожатий они поклонились друг другу и похлопали друг друга по рукам, стараясь сохранять дистанцию.

Накануне матчем «Чонбук Хендай Моторс» – «Сувон Самсунг Блювингс» (1:0) также была возобновлена и высшая лига корейского чемпионата.

Турнир перезапустили спустя два месяца после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

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