Число заразившихся COVID-19 в Беларуси приблизилось к 23 тысячам

Источник материала: Ежедневник

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За сутки число зарегистрированных с положительным тестом на коронавирус увеличилось на 921 человека.

Как говорится в сообщении Минздрава, «в Беларуси на 10 мая зарегистрировано 22 тыс. 973 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Выздоровели и выписаны 6406 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус».

За период распространения инфекции в Беларуси умер 131 человек с выявленным коронавирусом и имевшим ряд хронических заболеваний.

Как также сообщило ведомство, проведено 263 тыс. 543 теста. Только за последние сутки специалистами было проведено 11 тыс. 772 тест-исследования.