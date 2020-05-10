ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Число заразившихся COVID-19 в Беларуси приблизилось к 23 тысячам

10.05.2020 14:08 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

yandex.by

За сутки число зарегистрированных с положительным тестом на коронавирус увеличилось на 921 человека.

Как говорится в сообщении Минздрава, «в Беларуси на 10 мая зарегистрировано 22 тыс. 973 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Выздоровели и выписаны 6406 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус».

За период распространения инфекции в Беларуси умер 131 человек с выявленным коронавирусом и имевшим  ряд хронических заболеваний.

Как также сообщило ведомство, проведено 263 тыс. 543 теста. Только за последние сутки специалистами было проведено 11 тыс. 772 тест-исследования.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За сутки число зарегистрированных с положительным тестом на коронавирус увеличилось на 921 человека.
 
Новости дня
Новости
 
Эпидемия коронавируса в Беларуси: что известно к 10 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь
10.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика