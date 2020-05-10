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Егор Герасимов: «В нынешней ситуации белорусские теннисисты оказались в выигрышном положении. Нам всегда помогало государство»

10.05.2020 14:27 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский теннисист Егор Герасимов рассказал о государственной помощи во время пандемии коронавируса.

– Ты рассчитываешь, что в нынешнем сезоне еще получится сыграть?

– Мне бы очень этого хотелось, но я понимаю, что шансов на возобновление сезона в нынешнем году немного. Вроде бы 15 мая должны объявить о новом переносе сроков возобновления турниров, но многие соревнования уже отменили. По инсайдерской информации, еще месяца на два сезон перенесут точно.

При этом французы, например, напрочь отказываются проводить «Ролан Гаррос» без зрителей. Ситуация с Открытым чемпионатом США пока также неясна: ходят разговоры, что его собираются даже переносить в другой, более теплый штат и проводить гораздо позже. Но даже в этом случае остается вопрос целесообразности возобновления сезона ради пары-тройки турниров.

Я не уверен, что все лидеры согласятся возобновлять подготовку и лететь куда-то, чтобы сыграть один турнир и завершить сезон. Рафаэль Надаль, например, уже высказывался, что сезон для него, скорее всего, закончен.

– Надалю в этом плане проще: едва ли для него остановка сезона станет катастрофой, в том числе финансовой. А насколько это критично для игроков не из грандов?

– Игроки, которые занимают места с трехсотого и ниже, денег в принципе не зарабатывают. Обычно они больше тратят, чем получают, а живут за счет каких-то других источников. Те, кто находится выше, наверняка успели создать какие-то запасы, и их хватит, чтобы переждать сезон. Могут закончить карьеру теннисисты, которые подумывали об этом и раньше в силу возраста, но их наберется от силы сотня.

Причем это игроки не из топ-200 – их отсутствия никто толком не заметит. Кстати, в нынешней ситуации белорусские теннисисты, по крайней мере те, кто находится в сборной, оказались в выигрышном положении. Нам всегда помогало государство. Еще с тех времен, когда федерацию возглавлял Александр Шакутин, на кортах мы можем тренироваться бесплатно — это очень важный момент.

В большинстве стран мира приходится платить достаточно ощутимые деньги и за корт, и за мячи, и за тренажерный зал – практически за все. Не исключено, кстати, что это может сыграть нам на пользу в Кубке Дэвиса. Пока, правда, не очень понятно, как будут проводиться матчи, но то, что мы сейчас полноценно готовимся, может оказаться важным фактором, – сказал Герасимов.

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Белорусский теннисист Егор Герасимов рассказал о государственной помощи во время пандемии коронавируса.
 
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