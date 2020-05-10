Егор Герасимов: «В нынешней ситуации белорусские теннисисты оказались в выигрышном положении. Нам всегда помогало государство»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский теннисист рассказал о государственной помощи во время пандемии коронавируса.

– Ты рассчитываешь, что в нынешнем сезоне еще получится сыграть?

– Мне бы очень этого хотелось, но я понимаю, что шансов на возобновление сезона в нынешнем году немного. Вроде бы 15 мая должны объявить о новом переносе сроков возобновления турниров, но многие соревнования уже отменили. По инсайдерской информации, еще месяца на два сезон перенесут точно.

При этом французы, например, напрочь отказываются проводить без зрителей. Ситуация с Открытым чемпионатом США пока также неясна: ходят разговоры, что его собираются даже переносить в другой, более теплый штат и проводить гораздо позже. Но даже в этом случае остается вопрос целесообразности возобновления сезона ради пары-тройки турниров.

Я не уверен, что все лидеры согласятся возобновлять подготовку и лететь куда-то, чтобы сыграть один турнир и завершить сезон. , например, уже высказывался, что сезон для него, скорее всего, закончен.

– Надалю в этом плане проще: едва ли для него остановка сезона станет катастрофой, в том числе финансовой. А насколько это критично для игроков не из грандов?

– Игроки, которые занимают места с трехсотого и ниже, денег в принципе не зарабатывают. Обычно они больше тратят, чем получают, а живут за счет каких-то других источников. Те, кто находится выше, наверняка успели создать какие-то запасы, и их хватит, чтобы переждать сезон. Могут закончить карьеру теннисисты, которые подумывали об этом и раньше в силу возраста, но их наберется от силы сотня.

Причем это игроки не из топ-200 – их отсутствия никто толком не заметит. Кстати, в нынешней ситуации белорусские теннисисты, по крайней мере те, кто находится в сборной, оказались в выигрышном положении. Нам всегда помогало государство. Еще с тех времен, когда федерацию возглавлял Александр Шакутин, на кортах мы можем тренироваться бесплатно — это очень важный момент.

В большинстве стран мира приходится платить достаточно ощутимые деньги и за корт, и за мячи, и за тренажерный зал – практически за все. Не исключено, кстати, что это может сыграть нам на пользу в Кубке Дэвиса. Пока, правда, не очень понятно, как будут проводиться матчи, но то, что мы сейчас полноценно готовимся, может оказаться важным фактором, – сказал Герасимов.

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