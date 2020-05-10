Источник материала: БT

Россия обогнала все страны Европы по скорости роста числа зараженных COVID-19

Греция отменять ограничения начнет с 10 мая.

ООН против вируса ненависти

Минимальный уровень угрозы в Китае

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еврокомиссар Паоло Джентилони: Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию в своей истории в результате пандемии COVID-19 Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию в своей истории в результате пандемии COVID-19. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Чиновник отметил,...

Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию в своей истории в результате пандемии COVID-19. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Чиновник отметил, что восстановление начнется только в следующем году, однако оно не позволит компенсировать спад. По причине коронавируса на пороге самого страшного кризиса за последние более чем 300 лет находится и экономика Великобритании. Так описывают ситуацию специалисты Банка Англии.Вывод один: надо завершать карантин. В разных странах люди пытаются докричаться до правительств: рушится бизнес, рушится жизненный уклад, рушатся надежды. И все больше государств приступают к поэтапной отмене ограничений. Людям нужны магазины, салоны красоты, возможность заниматься спортом. Главное же - работа. Не всем удалось ее не потерять. Настало время учиться жить, а не выживать в условиях вируса. Эффективного ответа COVID-19 пока нет. Но сама себя экономика не поднимет. КомментарийВсе больше государств объявляют о смягчении мер по борьбе с распространением COVID-19. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подтвердил начало выхода из карантина с 11 мая. С этого дня французы смогут свободно перемещаться в пределах сотни километров от дома. Откроются парикмахерские и салоны красоты. Возобновит работу ряд учебных заведений. В общественном транспорте нужно будет носить маски."Малый бизнес и стартапы на грани асфиксии. Все, кто работал для процветания Франции в области туризма, искусства, гастрономии, приостановили свою деятельность. Продолжать карантин означало бы сломать наш экономический двигатель, задушить наше сельское хозяйство и отправить на заклание нашу инвестиционную привлекательность".Французы хотят, чтобы как можно больше граждан страны выехали из карантина на велосипедах. Правительством в мае принят план на 20 миллионов евро. Во многих крупных городах вскоре появятся сотни новых километров велодорожек.Россия обогнала все страны Европы по скорости роста числа зараженных COVID-19, хотя в стране уже 5 недель действует карантин. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая. В российской столице, а также в ряде регионов вводится режим обязательного ношения масок в общественных местах. А свежий опрос социологических служб OMI и "Платформа" показал, что резко снизилось число россиян, которые поддерживают введение режима самоизоляции. При этом в суды Германии поступило порядка тысячи исков в связи с ограничениями из-за коронавируса. В Латвии после 12 мая будут разрешены собрания не более 25 человек при соблюдении дистанции в 2 метра.Великобритания начнет ослаблять карантинные меры 11 мая. В Италии, где выход из карантина начался в апреле, за сутки зарегистрированы почти полторы тысячи инфицированных, а общее число случаев коронавируса в стране превышает 215 тысяч. Почти 30 тысяч заболевших умерли. Серьезные опасения властей Италии вызывает обстановка на юге страны, где предлагать спонсорскую поддержку бизнесу стала мафия.В Дании сейчас идет подготовка ко второй фазе смягчения ограничений. На рассмотрении - открытие точек общепита.В стране из-за локдауна на улицы вышли работники сферы искусства. Сотни продюсеров, режиссеров, актеров и музыкантов, оставшихся без работы с начала марта, требуют правительство поддержать сегмент арт-индустрии.Пожилые жители Швейцарии (их изолировали на время эпидемии) вновь получили возможность увидеть своих внуков. Власти страны не так давно пришли к выводу, что дети в возрасте до 10 лет не передают вирус взрослым. А это значит, что они никакой опасности для пожилых родственников не представляют.Все чаще специалисты напоминают о пользе свежего воздуха. Американские эксперты призывают побольше гулять и по возможности заниматься спортом на открытых площадках. И, конечно, почаще выезжать на природу.ООН призывает укрепить социальную сплоченность. СМИ обязаны удалять расистские и женоненавистнические высказывания и иной вредоносный контент.Международная организация по миграции ООН заявляет о бедственном положении мигрантов по всему миру. Беженцы и трудящиеся-мигранты сталкиваются с повышенным риском заражения COVID-19. Ограничения на поездки и работу лишили людей возможности вернуться домой, а некоторые остались без средств к существованию.В условиях пандемии COVID-19 над человечеством нависла угроза активного распространения целого ряда заболеваний. Так, по оценкам экспертов, к 2025 году число больных туберкулезом может увеличиться более чем на 6 миллионов человек. Связано это как с режимом изоляции, так и с ограничением доступа к медицинской помощи.В Китае сейчас уровень эпидемиологической угрозы из-за распространения COVID-19 во всех регионах официально признан низким. Власти провинций понемногу снимают карантинные ограничения, а люди возвращаются к обычной жизни и работе. Поток отдыхающих внутри страны 1 мая превысил 23 миллиона человек.