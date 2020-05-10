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В Беларуси начали делать тесты на коронавирус всем, кто хочет: в 4 раза дороже, чем говорил Минздрав
10.05.2020 16:12 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
В Марьиногорской центральной районной больнице появилась возможность сдать платный экспресс-тест на антитела к коронавирусу. Впервые в Беларуси. На это
Мы дозвонились в ЦРБ, но оттуда нас направили в Марьиногорскую центральную районную поликлинику. А ее сотрудник сказал, что услуга по проведению тестов действительно есть, она осуществляется на базе ЦРБ. Воспользоваться ей можно в будний день. На вопрос о том, сколько это стоит, наш собеседник ответил так: «В районе 40 рублей». Других подробностей он не сообщил, потому что люди, которые их знают, сейчас не работают – все-таки сегодня воскресенье.
Nexta пишет, что анализ для населения обойдется в 42 рубля, а для сотрудников медицинских учреждений – в 36 рублей.
Вчера мы
Уточнение. В изначальной версии материала было указано, что цены отличаются друг от друга в десять раз. На самом деле в четыре. Мы приносим извинения за допущенную ошибку.
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