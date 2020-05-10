В Беларуси начали делать тесты на коронавирус всем, кто хочет: в 4 раза дороже, чем говорил Минздрав

Источник материала: KYKY

В Марьиногорской центральной районной больнице появилась возможность сдать платный экспресс-тест на антитела к коронавирусу. Впервые в Беларуси. На это обратил внимание Nexta, KYKY удалось подтвердить информацию.

Мы дозвонились в ЦРБ, но оттуда нас направили в Марьиногорскую центральную районную поликлинику. А ее сотрудник сказал, что услуга по проведению тестов действительно есть, она осуществляется на базе ЦРБ. Воспользоваться ей можно в будний день. На вопрос о том, сколько это стоит, наш собеседник ответил так: «В районе 40 рублей». Других подробностей он не сообщил, потому что люди, которые их знают, сейчас не работают – все-таки сегодня воскресенье.

Nexta пишет, что анализ для населения обойдется в 42 рубля, а для сотрудников медицинских учреждений – в 36 рублей.

Вчера мы рассказывали , что Минздрав пообещал скорый завоз экспресс-тестов на антитела к вирусу в Беларусь. Ведомтсво оговаривалось: первая партия достанется медучреждениям. Только после этого тесты станут доступны всем желающим. Минздрав называл и стоимость одного экспресс-теста – около 4,2 доллара. Это почти в четыре раза дешевле предложения в Марьиной Горке.

Уточнение. В изначальной версии материала было указано, что цены отличаются друг от друга в десять раз. На самом деле в четыре. Мы приносим извинения за допущенную ошибку.