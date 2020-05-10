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Платные тесты на коронавирус начали делать в Беларуси. Сколько это стоит?

11.05.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экспресс-тесты доступны в районной больнице белорусского города Марьина горка.

Об этом сообщает «Наша Нiва», ссылаясь на сайт Марьиногорской ЦРБ.

Отмечается, что в медучреждении начнут сделать платные экспресс-тесты на антитела к коронавирусу. Скорость проведения теста – 15 минут, после чего будет известен результат.

Стоимость одного теста составит около 40 рублей. Для медиинских работников тест будет стоить 36 рублей.

Сделать тест может любой желающий, направление врача для этого не нужно.

9 мая министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник в эфире телеканала  «Беларусь 1» сообщил, что в стране планируется проводить экспресс-тесты, стоимость которых будет 4,2 доллара.

В Беларуси на 10 мая прибавился 921 инфицированный пациент и 5 новых летальных исходов. Зарегистрировано 22 тысяч 973 человека с коронавирусом, что составило 8,7% от всего количества проведенных тестов. За все время пандемии умерл 131 человек.

 
 
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Экспресс-тесты доступны в районной больнице белорусского города Марьина горка. Об этом сообщает «Наша Нiва», ссылаясь на сайт Марьиногорской ЦРБ.
 
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