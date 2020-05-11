«Надеемся, это плато». ВОЗ оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России

Источник материала: Ежедневник

фото: rbc.ru

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что темпы распространения коронавируса в стране стабилизируются.

Начиная с 3 мая суточный прирост заразившихся коронавирусом в России превышал 10 тысяч. «Случаи все еще есть, но темпы прироста стабилизируются. Мы надеемся, судя по последним нескольким дням, что это плато»,— заявила Мелита Вуйнович агентству Bloomberg.

Решение мэра Москвы продлить карантин до конца мая Вуйнович назвала разумным (в российской столице возобновили работу только промышленные и строительные предприятия), пишет «Коммерсантъ» .

Представитель ВОЗ порекомендовала региональным властям России также повременить с ослаблением ограничений по крайней мере до тех пор, пока прирост новых случаев заболеваемости не будет снижаться в течение двух недель.

Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек. Страна занимает 5-е место в мире по числу заболевших.