Министерство финансов готовит второй пакет мер по поддержке бизнеса и предприятий

Источник материала: Единство

В Министерстве финансов считают, что с учетом сложившейся в мире ситуации, обусловленной коронавирусом, нужно сохранить золотовалютные резервы республики и не создать напряжение в банковском и финансовом секторах. Чтобы стабилизировать обстановку, в Беларуси разрабатывается еще один пакет мер. Это делается во взаимодействии с международными организациями, Еврокомиссией и банками развития. Также Минфин проводит переговоры с потенциальными инвесторами.

«Благодаря тому, что мы сформировали подушку безопасности, мы можем полноценно противостоять этим негативным последствиям. И сегодня достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать финансирование всех расходов бюджета, связанных с противодействием пандемии, и помогать предприятиям, которые оказались в неблагоприятной финансовой ситуации. Мы это делаем», – заявил Максим Ермолович.

Второй пакет мер по поддержке экономики будет предусматривать дополнительную помощь бизнесу и предприятиям. В ближайшее время этот план поддержки представят главе государства.

Ранее разработку второго пакета мер анонсировало правительство Беларуси. Первый пакет мер по поддержке экономики вошел в президентский указ №143, который Александр Лукашенко подписал в конце апреля. В нем предусматривается реализация мер поддержки бизнеса и предприятий в отдельных отраслях экономики, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию сложившейся эпидемиологической ситуации.