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Марк-Андре Граньяни: «Слова Лукашенко о лечении коронавируса водкой и сауной? Это было совершенно нелепо»

11.05.2020 11:46 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Канадский защитник Марк-Андре Граньяни, у которого 30 апреля истек контракт с минским «Динамо», раскритиковал методы борьбы с коронавирусом в Беларуси.

«Слова Лукашенко о лечении коронавируса водкой и сауной? Это было совершенно нелепо.

Это было безумие, вы не знаете, что происходит, и разговариваете со своей семьей в Канаде и в Италии. Вы видите, как реагируют другие страны, но мы были в стране, которая абсолютно ничего не сделала.

Первые несколько недель в городе не было никаких изменений. После мы что-то увидели. Люди получали информацию в интернете. Рестораны были пусты. Некоторые рестораны были закрыты. Стало намного меньше трафика на пути к арене.

Многие из моих одноклубников сдались и уехали из команды, потому что боялись, что Канада закроет свои границы. Ребята боялись не попасть на рейс. Я никогда не паниковал, потому что думал, что самолеты будут летать всегда. Допустим, обычно это три рейса в день, а станет два рейса в неделю. Я не против подождать пару дней.

Мы тренировались пять раз в неделю, с понедельника по пятницу. Ходили на арену. В конце концов, нас не заставляли выходить на лед. Это было неожиданно, но мы тренировались в спортзале пять раз в неделю», – сказал Граньяни в интервью ici.radio-canada.ca.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 5 мая – более 4,04 миллионов случаев. Более 1,38 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 279 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 22973 случаев заражения коронавирусом. 6406 человек выздоровели и 131 умерли.

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Канадский защитник Марк-Андре Граньяни, у которого 30 апреля истек контракт с минским «Динамо», раскритиковал методы борьбы с коронавирусом в Беларуси.
 
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