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Избирательная кампания началась в Беларуси

11.05.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Претенденты на пост президента в Беларуси будут подавать документы в ЦИК с 11 по 15 мая, после чего регистрировать свои инициативные группы.

Об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Ранее стало известно, что президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.

На сбор подписей выделено время с 21 мая по 19 июня. Следующим этапом будет проверка количества и самих подписей: претендент, чтобы стать кандидатом, должен собрать их не менее 100 тысяч. Если все требования закона соблюдены, гражданин становится кандидатом в президенты Беларуси.

Выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация – с 5 по 14 июля. Затем пройдет предвыборная агитация. 

Граждане страны смогут проголосовать досрочно с 4 по 8 августа. Основное голосование назначено на 9 августа 2020 года. 

По словам главы ЦИК, на проведение кампании планируется потратить 36,8 млн рублей, сообщается на сайте Палаты представителей.

В августе прошлого года глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказывала, что президентские выборы в стране могут пройти 30 августа 2020 года. Александр Лукашенко несколько раз подчеркивал, что переноса выборов, не смотря на пандемию коронавируса, не будет.

 
 
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Претенденты на пост президента в Беларуси будут подавать документы в ЦИК с 11 по 15 мая, после чего регистрировать свои инициативные группы.
 
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