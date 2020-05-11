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Избирательная кампания началась в Беларуси
11.05.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Претенденты на пост президента в Беларуси будут подавать документы в ЦИК с 11 по 15 мая, после чего регистрировать свои инициативные группы.
Об этом сообщили в
Ранее стало известно, что президентские выборы в Беларуси
На сбор подписей выделено время с 21 мая по 19 июня. Следующим этапом будет проверка количества и самих подписей: претендент, чтобы стать кандидатом, должен собрать их не менее 100 тысяч. Если все требования закона соблюдены, гражданин становится кандидатом в президенты Беларуси.
Выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация – с 5 по 14 июля. Затем пройдет предвыборная агитация.
Граждане страны смогут проголосовать досрочно с 4 по 8 августа. Основное голосование назначено на 9 августа 2020 года.
По словам главы ЦИК, на проведение кампании планируется потратить 36,8 млн рублей,
В августе прошлого года глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина
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Претенденты на пост президента в Беларуси будут подавать документы в ЦИК с 11 по 15 мая, после чего регистрировать свои инициативные группы.
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