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Тест на коронавирус у игрока «Минска» оказался положительным («Белорусский футбол»)

11.05.2020 11:52 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тест на коронавирус у игрока «Минска» оказался положительным, сообщает «Белорусский футбол» со ссылкой на свои источники.

Команда уходит на двухнедельный карантин. Фамилию футболиста руководство клуба пока не называет. Известно, что этот игрок уже не присутствовал в заявке «Минска» на матч с «Городеей».

Напомним, чемпионат Беларуси продолжается во всех лигах, зрителям не запрещено посещать стадионы. Позавчера стало известно о том, что матч «Гомеля» и «Арсенала» перенесен, так как у одного из игроков дзержинской команды подозрение на коронавирус.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 5 мая – более 4,04 миллионов случаев. Более 1,38 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 279 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 22973 случаев заражения коронавирусом. 6406 человек выздоровели и 131 умерли.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Тест на коронавирус у игрока «Минска» оказался положительным, сообщает «Белорусский футбол» со ссылкой на свои источники.
 
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