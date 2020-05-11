Тест на коронавирус у игрока «Минска» оказался положительным («Белорусский футбол»)

Источник материала: Tribuna.com

Тест на коронавирус у игрока оказался положительным, сообщает «Белорусский футбол» со ссылкой на свои источники.

Команда уходит на двухнедельный карантин. Фамилию футболиста руководство клуба пока не называет. Известно, что этот игрок уже не присутствовал в заявке «Минска» на матч с «Городеей».

Напомним, чемпионат Беларуси продолжается во всех лигах, зрителям не запрещено посещать стадионы. Позавчера стало известно о том, что матч «Гомеля» и «Арсенала» перенесен, так как у одного из игроков дзержинской команды подозрение на коронавирус.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 5 мая – более 4,04 миллионов случаев. Более 1,38 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 279 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 22973 случаев заражения коронавирусом. 6406 человек выздоровели и 131 умерли.

Такого еще не было! Маржа 0% и лучшие коэффициенты на чемпионат Беларуси