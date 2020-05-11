Шлойдо о положительном тесте на коронавирус у игрока «Минска»: «Это неправда. Результата ждать еще один-два дня»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель «Минска» прокомментировал « Прессболу » информацию о том, что у игрока команды положительный тест на коронавирус.

«Это неправда. Результата теста ждать еще один-два дня» – заявил Шлойдо.

Ранее, «Белорусский футбол» со ссылкой на свои источники сообщил , что тест на коронавирус у игрока оказался положительным и команда ушла на двухнедельный карантин. Гендиректор «Минска» Игорь Шлойдо подтвердил информацию о том, что у одного из игроков команды есть подозрения на коронавирус.

Напомним, чемпионат Беларуси продолжается во всех лигах, зрителям не запрещено посещать стадионы. Позавчера стало известно о том, что матч «Гомеля» и «Арсенала» перенесен, так как у одного из игроков дзержинской команды подозрение на коронавирус.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 5 мая – более 4,04 миллионов случаев. Более 1,38 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 279 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 22973 случаев заражения коронавирусом. 6406 человек выздоровели и 131 умерли.

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