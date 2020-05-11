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В Беларуси началась президентская избирательная кампания

11.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Единство  
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Источник материала: Единство

Члены инициативных групп в дальнейшем будут собирать подписи в поддержку выдвижения кандидата. Сбор подписей начнется 21 мая и продлится почти месяц. Чтобы вступить в борьбу за пост Главы государства, кандидатам нужно собрать минимум 100 тыс. подписей избирателей.

Напомним, по словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, нынешняя президентская кампания будет сильно отличаться от всех предыдущих, поскольку проходит в условиях мировой пандемии коронавируса. В частности, во время сбора подписей члены инициативных групп должны будут соблюдать меры безопасности и надевать защитные маски и перчатки. Кроме того, заседания областных, районных, городских исполкомов по вопросам, связанным с выборами, будут проходить в закрытом режиме: без наблюдателей, представителей партий и общественных объединений. При этом на сайтах этих подразделений организуют онлайн-трансляции либо будут выкладывать видеозаписи заседаний. Наблюдатели также будут обязаны соблюдать рекомендации Минздрава по социальному дистанцированию и использованию защитных средств.

Выборы Президента Беларуси назначены на 9 августа.

Источник: https://minsknews.by/

 
 
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В Беларуси началась президентская избирательная кампания. С 11 по 15 мая претенденты на пост Президента Беларуси могут подавать заявления о регистрации...
 
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