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Турция готовится к возобновлению туристического сезона
11.05.2020 13:18 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTС конца мая планируется постепенно открывать внутреннее авиасообщение, а в июне постепенно, после предварительного согласования с определенными странами, международное. Об этом сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Эрсой.
Отели и заведения общественного питания должны будут придерживаться строгих правил для предотвращения распространения коронавируса. Сотрудники гостиниц и ресторанов пройдут специальные курсы подготовки.
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С конца мая планируется постепенно открывать внутреннее авиасообщение, а в июне постепенно, после предварительного согласования с определенными странами,...
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