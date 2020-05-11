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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Турция готовится к возобновлению туристического сезона С конца мая планируется постепенно открывать внутреннее авиасообщение, а в июне постепенно, после предварительного согласования с определенными странами,...

С конца мая планируется постепенно открывать внутреннее авиасообщение, а в июне постепенно, после предварительного согласования с определенными странами, международное. Об этом сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Эрсой.Отели и заведения общественного питания должны будут придерживаться строгих правил для предотвращения распространения коронавируса. Сотрудники гостиниц и ресторанов пройдут специальные курсы подготовки.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите